RAWSON (ADNSUR) - Los representantes del gremio informaron este lunes por la tarde que luego de diálogos con referentes del Ejecutivo Provincial “no hay fecha aún del cronograma de pagos y no sabemos a ciencia cierta cuándo se abonarán los salarios. Los empleados legislativos no tomarán parte de la sesión”, admitió

Finalmente la sesión que había sido convocada para este martes a las 8 de la mañana en la Legislatura, no se llevará a cabo. El sindicato APEL comunicó a las autoridades del Poder Legislativo que los empleados no prestarán servicio durante la misma, y sin la presencia de estos últimos, es imposible su realización.

Sierra, referente del gremio, admitió en diálogo con diversos medios de prensa, que “se mantiene la incertidumbre de la gente de no saber cuándo van a percibir sus haberes, no se sabe a ciencia cierta cuándo lo van a hacer, y tampoco hay precisiones sobre un eventual cronograma de pagos. La realidad es esta".

"El Ejecutivo está en falta con los salarios, y el gremio mantendrá la retención de servicios en la Legislatura”, cerró.