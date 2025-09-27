Chubut: licitaron la repavimentación de 42 km de la Ruta 40 entre Facundo y Tamariscos por $20.000 millones

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó en Esquel la apertura de sobres para la licitación de la repavimentación de 42 kilómetros de la Ruta Nacional 40 entre Facundo y Los Tamariscos. Además, firmó el acta de inicio de la Malla 632, que mejorará rutas hacia Esquel y Trevelin.

El acto se realizó en el Centro Cultural Melipal de Esquel y contó con la presencia de la diputada nacional Ana Clara Romero; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación de Chubut, Hernán Tórtola; el intendente de Esquel, Matías Taccetta; legisladores provinciales y funcionarios de los gabinetes provincial y municipal.

La repavimentación del tramo entre Facundo y Los Tamariscos cubrirá 42,37 kilómetros, con una carpeta de concreto asfáltico de 0,05 metros de espesor y un ancho de 7,70 metros, incluyendo 0,50 metros de banquina a cada lado . Cuatro empresas presentaron ofertas: LAL SA ($19.957.544.467,98), Rigel SA ($22.352.621.864,04), CPC SA ($23.163.430.223,45) y Semisa Infraestructura SA ($23.363.111.414,08). El plazo de ejecución es de 18 meses.

Quién era el conocido kinesiólogo que falleció en un trágico choque frontal contra un camión en Chubut

Durante su discurso, Torres destacó el estado previo de la ruta y el compromiso de su gestión: “Sabemos el estado calamitoso en el que se encuentra desde hace mucho tiempo. Esta es una ruta nacional, y la provincia se va a hacer cargo de ponerla en valor”.

El gobernador recordó que, cuando era senador nacional, junto a la diputada Romero presentaron la Emergencia por la Ruta 40: “La concreción de esta obra es parte de cumplir la palabra empeñada. El sistema que aplicamos es innovador, creativo y único en la Argentina: un esquema de compensación de deuda. Los fondos que antes se iban en intereses de una deuda criminal de más de $250 mil millones, hoy los destinamos a arreglar rutas nacionales”.

Subasta online de vehículos secuestrados en Chubut: requisitos y paso a paso para participar

En relación a la Malla 632, que comprende trabajos sobre la Ruta 40 desde la Estancia La Paulina hasta Esquel y sobre la Ruta 259 hasta Trevelin, Torres señaló: “Chubut va a ser la provincia que demuestre a los distintos gobiernos nacionales que, cuando las cosas se hacen de manera transparente, con austeridad y responsabilidad, las obras se inician y se terminan como corresponde”.

El mandatario remarcó además la importancia de la colaboración entre provincia y municipios: “En este momento necesitamos estar espalda con espalda para brindar soluciones a la gente. Son obras fundamentales que se reclamaban hace décadas y que hoy se hacen de la mejor forma: de manera transparente y desendeudándonos del Gobierno Nacional”.

Tras 20 años de historia, cerrará una zapatería de Comodoro que rematará todos sus productos

La Malla 632 representa una inversión superior a $50 mil millones y busca mejorar la transitabilidad, la seguridad vial y la conectividad en toda la Cordillera, con impacto directo en transporte de personas y mercaderías.

La apertura de sobres y la firma de inicio de obras fueron celebradas como un paso clave para recuperar rutas nacionales y provinciales estratégicas, cumpliendo compromisos históricos y generando expectativas por la seguridad y el desarrollo económico de la región.

Con información de una gacetilla de prensa del Gobierno del Chubut.