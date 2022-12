Tras conocerse el fallo del Tribunal en la CausaVialidad que la considera culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, Cristina Kirchner adelantó que se abstendrá de presentarse en las próximas elecciones.

“La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos”, declaró la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, tras conocerse el fallo por la Causa Vialidad, en la que fue condenada a seis años de prisión por corrupción e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

“Todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. Cuatro gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. En el 2003, en el 2007, en el 2011, y también contribuí a la victoria que construimos en el 2019 cuando nadie daba dos pesos por el peronismo, esto es lo que me están cobrando y por esto me inhabilitan, esta es la verdad de la milanesa".

Sostuvo que no expondrá al peronismo a ser criticado por contar entre sus candidatos a una persona sobre la que pesa una condena, expresando esto “en tono burlón” al cerrar su transmisión de casi una hora, que inició luego de que la Justicia la condenara a 6 años de prisión más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos electivos.

Adelantando que apelará el fallo -por lo que la condena no estará firme lo que le permitiría integrar listas para los próximos comicios- indicó además que no planea postularse para ningún cargo y que "el 10 de diciembre me vuelvo a mi casa".

"No voy a ser candidata, es más, una muy buena noticia para usted, Magnetto, ¿sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser Vicepresidenta, asi que le va a poder dar la orden a sus esbisrros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa", concluyó.

Porqué la vicepresidenta podría no ir a la cárcel

Fernández de Kirchner tiene fueros de inmunidad de arresto y para quitárselos tiene que pasar un juicio político.Por otro lado, para ser detenida, la sentencia debe quedar firme, pasando por otras instancias judiciales.

Además, en el pasado alegato realizado por los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, no solicitaron la detención de la expresidenta de la nación cuando pidieron que sea condenada a 12 años de cárcel.

Cómo la condena es de cumplimiento efectivo, quedará firme y podrá ser ejecutada, pasando previamente por la Cámara Federal de Casación Penal y después por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.En este caso, si la Corte deja firme la condena, deberá ser cumplida.

Por otro lado, si es a prisión, podría pedir domiciliaria. Esto se debe a que Cristina Fernández de Kirchner está próximo a cumplir 70 años y la ley explica que, a partir de esa edad, fue pedir ese beneficio. Sin embargo, no es automático y sólo podrá ser otorgado por el juez.

Pese a la condena de esta tarde, no imposibilita su posible candidatura en el año 2023, porque la sentencia debe quedar firme.