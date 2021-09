Este domingo, César Treffinger -candidato a Senador Nacional por el Partido Independiente de Chubut (PICH)- habló con la prensa tras votar pasadas las 13 horas en el Centro de Formación Profesional en Comodoro Rivadavia.

"Es un día muy positivo, con espíritu muy alentador y la gente participando masivamente pese al clima. Estamos satisfechos y va a ser un día muy lindo para la democracia", aseguró en diálogo con Cadena Patagónica.

Adelantó que tanto Ciudadanos por Chubut como integrantes del PICH esperaran los resultados en sus domicilios junto a sus familias.

"Han sido días muy duros, de mucho trabajo. Hoy mismo con el control de fiscalías, por eso quiero agradecer a todos los que colaboran desinteresadamente. En una forma de que la gente colabore siguiendo ideas y convicciones que tenemos en Chubut", sostuvo Treffinger.

Además aseguró que "estamos convencidos que vamos a ser la sorpresa electoral y que hacia el 14 de noviembre vamos a estar mucho mejor".

Sobre la votación de los jóvenes, incentivó: "No hay que votar en blanco ni nulo, hay que elegir a alguna de las propuestas para ejercer su derecho a elegir su representante", sentenció.

Sobre la donación de su sueldo en caso de salir electo, decisión que tomó al candidatearse, mencionó que "técnicamente no es posible no recibirlo, pero tengo el objetivo de que vaya a un fin noble. Esto tiene que ver con que la clase política considera que hay mucha corrupción y que hay gente que se sirve de la política, una de las cosas que les prometí a mis hijos es que no voy a tomar dinero público".