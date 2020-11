COMODORO RIVADAVDIA (ADNSUR) – Tras el rechazo en setiembre pasado al pedido de juicio abreviado presentado por la parte acusatoria, el fiscal Marcos Nápoli dijo que “hemos mantenido conversaciones con responsables de la oficina judicial de Rawson y nos han comentado que han reservado una fecha para iniciar el juicio (de la causa Revelación) es a medidos febrero, Aún no han sido notificadas de manera oficial las partes”.

A mediados de setiembre, el juez Sergio Piñeda rechazó la homologación del juicio abreviado para Gonzalo Carpintero y Pablo Oca, exsecretario privado de Mario Das Neves y exministro de Economía de Chubut, respectivamente.

El fiscal y los abogados de Carpintero habían acordado que el juicio oral y público se podía evitar si el procesado pagaba una multa que consistía en la entrega al Estado de una vivienda en Playa Unión; un terreno en Trelew y una camioneta, además de aceptar ser inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Con Oca, en tanto, se había acordado que aceptara su responsabilidad en la organización delictiva que se ocupaba de acelerar pagos a empresarios de la construcción, quienes por su parte ya se desvincularon de la causa a través de probation que consistieron en realizar obras públicas para el Estado.

En diálogo con La Tribuna, Nápoli aseguró que “la etapa de investigación se terminó con la presentación formal de la situación. Lo que resta ahora es preparar toda la prueba, la documental, la testimonial, la pericial para que sea presentada en el debate y los jueces, que han sido designados y no han tenido contacto con el caso, puedan aprehender la teoría que va a intentar desplegar la fiscalía para acusar a las personas”.

Sostuvo que “es cierto que mucho del trabajo que se hizo participó el doctor Iturrioz”

Ante las críticas que recibió el accionar de los fiscales en el marco de la causa, Nápoli consideró que “no se conocía a ciencia cierta cuál era la hipótesis que manejábamos y porque eran tantas las personas imputadas. Nosotros hemos podido establecer una suerte de línea fronteriza entre quienes eran los mayores responsables porque habían sido elegidos por el pueblo y porque detentaban el poder que el pueblo les había dado y la violación de esa confianza esto nos parecía más grave aún que quienes cometían actos espúreos desde la actividad privada.”

Consideró que “me basta esperar con que trascurra el juicio y se sepa y se vea que fue lo que sucedió. Cada cual sacará sus propias conclusiones. Nosotros vamos a contar de manera detallada en qué consistía esta maquinaria de recaudación de dinero que era dirigida principalmente por quienes detentaban la mayor cuota de poder del estado en ese momento y que pertenecían al partido político que justamente pertenece Jerónimo García, por eso justamente se siente afectado, dolido o tocado por esto”.

Según adelantó el fiscal, el foco estará puesto en las planillas de Excel secuestradas durante la investigación. “Estas listas (las de Correa) van a ser mostradas en el juicio, van a ser interrogados los testigos sobre ellas. Sobre eso va a girar la discusión en el juicio. Por eso yo creo que habrá muchas personas que están nerviosas. Los juicios orales tienen muchas cuestiones que son inciertas y generan incertidumbre…. Veremos que sucede. Nosotros contamos con suficiente carga probatoria como para poder pedir la condena de todos los funcionarios públicos que van a ir a juicio”

Citó como ejemplo a “Jerónimo García, que estaba en esta lista de Diego Correo. Hay varias personas que estaban en la lista que están procesados e imputados en la causa y van a ser enjuiciados. Nosotros con semejante lista lo que hicimos direccionamos la investigación hacia aquellas personas que ostentaban el cobro de mayores montos. Estaban los nombres, los montos y las fechas”.

Recordó que “hay personas que ya han reconocido el hecho. Muestran resignación con la discusión del caso. Lo cual es loable para la fiscalía y la sociedad, Ojalá se sienten varios de ellos y confiesen y ratifiquen los hechos por los que están imputados y que la fiscalía ha investigado”.

Sobre el expediente, dijo que “en este momento hay 7 u 8 fiscales están denunciados en el Consejo de la Magistratura. Iturrioz a punto de ser enjuiciado a través de un jury, el Dr. Rodriguez con un sumario en el Concejo de la Magistratura. A mí me denunció una persona de apellido Dupuy por la causa Revelación y no se entienden los motivos. Nosotros sabíamos que no iba a ser gratis y que iban a venir este tipo de embates. Lo que preocupante es lo que esto irradia o genera sobre otras personas porque somos muchos fiscales en la provincia, esto no me parece sano. A muchos les dará que pensar en el momento de meterse con poderosos o no”.