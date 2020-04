CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La minería representó casi el 10% del PBI nacional y del 61% del valor total de las exportaciones peruanas en el 2018, resaltando la participación del cobre en más del 50% del PBI minero metálico, según información del Anuario Minero 2018 publicado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través de su Dirección de Promoción y Sostenibilidad Minera.

El Minen destaca que el subsector minero ha mantenido su importancia en la generación de divisas del país, la generación de empleo, así como la contribución al fisco nacional. Muestra de ello es que el PBI del subsector minero metálico ascendió a S/ 50,089 en el 2018, sustentado en la mayor producción anual de hierro (9.3%), estaño (4.6%) y zinc (0.1%).

En porcentaje, el subsector minero representó el 9.4% de la PBI nacional del 2018, participación sustentada en la producción de cobre, oro y zinc (80%). Destaca que solo la producción de cobre aporta el 55% del PBI minero metálico.

En el año de análisis, las exportaciones nacionales ascendieron a US$ 48,942 millones, de este monto US$ 28,823 millones (58.9%) correspondieron a productos minero metálicos y US$ 628 millones (1.3%) a productos minero no metálicos. En conjunto, el valor de ambos tipos de exportaciones sumó US$ 29,451 millones (60.2%), cifra que implica un incremento de 6.2% respecto al 2017.

Objetivos y lineamientos

El anuario también señala los objetivos y lineamientos del subsector minero y remarca iniciativas alineadas con el desarrollo sostenible de las actividades minero energético, como la creación del Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero-Energéticas Rimay, plataforma de diálogo y discusión técnica para arribar a consensos en la que participan el Estado, el sector privado, la sociedad civil y la Academia.

Además, se destaca la creación de los Comités de Gestión e Información Minero Energético, en Moquegua, Cajamarca, Arequipa y Apurímac, como mecanismo de coordinación y articulación de alcance regional.

Otras de las acciones emprendidas por el Minem en el periodo de análisis es la creación de la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera, órgano de línea promotor de las actividades mineras.

El anuario reafirma que el país es predominantemente minero y que goza de un inmenso potencial geológico, con proyectos y minas importantes del mundo. Actualmente, se mantiene en el segundo lugar de producción de cobre, plata y zinc a nivel mundial y ocupa el primer lugar en la producción de oro, zinc, plomo y estaño en Latinoamérica. Adicional a ello, Perú posee las mayores reservas de plata del mundo y se ubica en tercer lugar en reservas de cobre, zinc y molibdeno a nivel mundial.

Fuente: Gobierno de Perú