COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Incluye audio) - La diputada provincial Adriana Casanovas dialogó con Actualidad 2.0 y no descartó el apoyo a Linares como posible presidente del PJ de Chubut. "Tiene sobrados méritos" para conducir el partido, consideró.

Luego de un tuit que se conoció el fin de semana en el que la senadora Nancy González tildara de "machirulos" a un grupo de referentes del PJ que tuitearon fotos y contaron sobre la reunión, y al consultarle si hay un escenario propiocio como para que una mujer asuma la presidencia del PJ -algo que sería histórico-, expresó: "podría llegar a darse. Creo que sí porque hay un montón de compañeras que tienen sobradas condiciones para dirigir los destinos de nuestro partido".

Negó que se lo hayan propuesto. "No ha sido una propuesta y realmente hasta el sábado cuando nos vamos a reunir sería faltarles el respeto a las compañeras y compañeros; creo que se tiene que evaluar y máxime habiendo dicho Carlos Linares que no tendría problema en ser el presidente del partido, lo que me parece bien porque tiene sobrados méritos para hacerlo".

Consultada sobre si podría Linares conducir el PJ y ser candidato a senador en el 2021 dijo que "sí. No tendría porqué impedírselo. Sería una buena oportunidad para mostrarse, aunque no lo necesita porque hay que destacar el territorio que ha hecho en toda la provincia aun siendo intendente de nuestra ciudad".

MINERÍA

Sobre el proyecto de zonificación minera enviado por el Ejecutivo, dijo: "Nosotros lo que sí marcamos es una posición sumamente distinta con respecto al resto de la Cámara. Entendemos que el proyecto debe pasar por distintas comisiones. No logramos por ejemplo que ingrese a Presupuesto ni a Legislación General. Quedó en Recursos Naturales".

"Si no sale este año estaríamos en condiciones de seguir trabajándolo e investigándolo; tenemos que estudiar esta ley tan importante", explicó.

"El tema de que pase a alguna comisión y esto va al recinto para ser votado voy a votar negativamente porque no podemos leerla ni estudiarla", anticipó Casanovas y afirmó que no debería aprobarse de ninguna manera antes de fin de año. "Es una ley sumamente importante que necesita el estudio de varios sectores".

Sobre si se trata de una posición de todo el bloque, mencionó que "de la mayoría". Y consultada sobre si el bloque recibió algún llamado de Nación mancando un posicionamiento del propio PJ, la diputada provincial dijo que no y aclaró: "lo único que recibimos hoy es una notificación para participar de un nuevo zoom mañana donde nos dijeron que iba a estar el ministro Hensen y algunos miembros del Ministerio provincial para evacuar consultas y demás pero no tenemos todavía el horario".