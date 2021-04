COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Tal como lo anticipó ADNSUR este lunes, la Carta Orgánica Municipal de Comodoro Rivadavia se encuentra en la mira de una posible reforma, ante un escenario político complejo a nivel provincial, con aspiraciones a la gobernación y la necesidad de plantear un mapa abierto para 2023, que deje mas de una opción para los hoy principales referentes políticos.

El concejal del bloque del Frente de Todos, Daniel Vleminchx, reconoció que es necesario modificar la Carta Orgánica Municipal - que hace más de 23 años que no se ha actualizado - pero sin tener que ver ello con una reelección del actual intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque. “Se dijo que en los pasillos del Concejo Deliberante se había hablado de la posibilidad de la reforma de la Carta Orgánica” , originando que “ la oposición disparE hacia la posibilidad de la reelección del intendente", indicó.

Y aclaró, respecto a la posible reelección de Luque, que "el último capitulo que tendríamos en cuenta para modificar es el de una reelección del intendente actual, con el cual nunca hemos hablado del tema”.

“Si alguno me endilgó eso que me muestre cuando yo pude haber dicho una cosa de esa naturaleza, porque no esta en el pensamiento nuestro, no está en nuestra agenda, no lo tenemos como mirada para estos próximos tiempos”, dijo Vleminchx.

El concejal aseguró - a El Comodorense - que en caso de avanzar en una reforma de la Carta Orgánica se debería hacer priorizando algunas cuestiones que tienen que ver con “cuestión de género, derechos humanos, en tecnología y ciencia que no las tiene porque no está actualizada al siglo XXI”.