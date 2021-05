A varios meses de la polémica por la vacunación VIP uno de los inoculados, Carlos Zannini, habló por primera vez sobre el tema y aseguró que no se arrepiente de haber sido uno de los beneficiados.

En diálogo con Brotes Verdes, que se emite por la pantalla de C5N, el Procurador del Tesoro Nacional aseguró que su único arrepentimiento es “no haberse sacado una foto”, pese a haberse anotado como "personal de salud" para recibir el compuesto que busca combatir el coronavirus.

“El 20 de diciembre surge la resolución 2883, yo acudo a la autoridad sanitaria, porque estoy incluido como mayor de 60 años, con enfermedades prevalentes y como autoridad decisional. Se podía hacer, fui y lo hice. Me arrepiento de no haber sacado la foto en aquel momento”, justificó Zannini respecto a su vacunación y la de su esposa, quienes según él no cometieron "ninguna violación de normas”.

“Si me arrepiento de darles la oportunidad de que nos critiquen”, agregó el funcionario, y sumó a la polémica revelando qué le dijo al periodista Horacio Verbitsky, otro de los vacunados VIP, tras el escándalo:

“No tenés que actuar con culpa porque vos tenés derecho a eso, sos una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad”, le manifestó simplificando que “el problema surge por la falta de vacunas y no por quién se vacuna”.

Cabe destacar que a raíz de la mencionada vacunación ilegal se abrió una causa que aún sigue investigando los hechos, que le costaron su puesto al ahora ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García.