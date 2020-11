COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En horas de la tarde de este sábado se decidió en votación unánime la elección de Carlos Linares como nuevo presidente del Partido Justicialista de Chubut. A través de sus redes sociales, expresó: "Quiero agradecer hoy a todas las compañeras y compañeros que han decidido honrarme con la presidencia del Partido Justicialista de nuestra Provincia".

"Es un orgullo ser peronista. Es un sentimiento que llevo en el corazón desde muy chico. Es una pasión que me mueve para ayudar a transformar la vida de los otros", sostuvo Linares.



Asimismo, señaló que "estos sentimientos, que son los sentimientos compartidos por el pueblo peronista, son los que hay que cuidar. Son los ideales que tenemos que tutelar desde el Partido para que todos y todas se sientan incluidos", redactó en su cuenta de Facebook.



"No hay que quedarnos detenidos en los desencuentros, en las diferencias. Tenemos que tener la grandeza siempre de abrir el corazón, animarnos a debatir las ideas y acompañarnos siempre, aunque por momentos veamos las cosas diferentes", agregó.

Lo acompañarán en la conducción una histórica lista de mujeres: Florencia Papaiani, Nancy González, Adriana Casanovas y Ana Amato en la vicepresidencia, mientras que Dante Bowen y Érica Pineda se desempeñarán como secretarios.



En este marco, Linares apuntó: "Por eso vengo trabajando. Para que podamos, entre todos los compañeros y compañeras, ofrecer nuestros mejores cuadros a la sociedad en su conjunto. Para que podamos ejercer los cargos que circunstancialmente nos toquen con la seguridad de que llevamos siempre en el corazón el legado de Perón, de Evita, de Néstor y de Cristina".



"Tenemos la obligación de ofrecerle a la Patria nuestras ideas, nuestras banderas, para hacer un país más justo y solidario. Tenemos la obligación de conducir un partido que represente verdaderamente los intereses colectivos, que esté atento y con el corazón dispuesto para el pueblo y que ponga todo su trabajo en pos de sacar este país, esta provincia, del pozo en el que se encuentra", mencionó.



Sobre la actualidad de la provincia, reconoció que "hoy atravesamos un momento difícil en Chubut y en toda la Argentina. En la Provincia nos gobierna un gobernador que no ha logrado cumplir ni un instante con su palabra. Debemos recordarle que su función es resolver los problemas de la gente. No le pedimos que se ocupe de todo. Le pedimos que se ocupe al menos de algo. Y que si no puede, pida ayuda. El peronismo siempre estará cercano para hacer su aporte a la democracia y las instituciones".



Y resaltó: "Queremos desde hoy también y desde este Partido Justicialista de Chubut, enviar un fuerte abrazo a nuestro presidente Alberto Fernández y nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Desde la Patagonia, seguimos junto al proyecto nacional y popular que busca poner al país de pie".



Por último, repitió su agradecimiento tras la votación. "Gracias a todas y a todos. Los y las convoco a trabajar por el peronismo en Chubut con la certeza de que el año próximo y en el 2023 el peronismo volverá a dirigir los destinos de esta provincia tan amada", sentenció.