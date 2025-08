El pasado domingo 3 de agosto se celebraron las elecciones internas del PJ en Chubut para conocer al candidato a diputado nacional por el Frente Unidos Podemos. En ese marco, Juan Pablo Luque se declaró ganador, mientras que por el otro lado, Dante Bowen habló de “empate técnico”. En tanto, según trascendió, el próximo miércoles 6 de agosto se conocerán los resultados definitivos.

En este contexto, el senador nacional por Chubut, Carlos Linares, habló en diálogo con "Buen Día Comodoro" por SETA TV luego de la elección interna del PJ.

De esta manera, consideró la jornada como “un día de democracia partidaria” y de “participación, de lo que viene siendo, como son las participaciones nacionales, estas casi un 25/30%. En una época complicada, sobre todo, en el interior de la provincia”.

“Me parece que los afiliados se pudieron expresar. Hubo un ganador que es Juan Pablo Luque y un gran adversario que es Dante. Me parece que también es un cuadro político con muchísimo futuro dentro del justicialismo. Ahora, viendo la segunda etapa, para que Juan Pablo Luque sea diputado nacional por el Justicialismo”, agregó.

EL ESCRUTINIO

“Yo no estoy en el minuto a minuto, pero por lo que hablé y lo que me comentaron, esta no es una elección tan compleja como para mirarla, donde tú haces el cierre de las urnas, ahí mismo se hace un acta donde están los votos afirmativos y los recurridos, y se firma por ambas listas. Esas actas cada lista las tiene y las cargan y claramente marcan el triunfo de Juan Pablo.”

“En este momento hay que agradecer y felicitar la participación del justicialismo y no exponer al justicialismo en esto de que si se gana, si no se gana. Me parece que los nombres son claros y hay que, a partir de hoy, dar vuelta a la hoja y trabajar para esto, para que el peronismo retenga esa banca que tiene hoy en Diputados”, añadió el senador por Chubut.

“Hoy la gran parte del justicialismo, por lo que yo estoy recibiendo, por los mensajes que ya a mí me llegan, es trabajar para que en octubre el justicialismo gane las elecciones en la provincia de Chubut”, resaltó.

Por otra parte, de cara a octubre, Linares fue consultado sobre el posible gran adversario del PJ. En ese sentido, indicó que lo que está ocurriendo en el país podría llevar a una elección dividida en tercios o a una polarización.

Por último, señaló que no sabía con certeza cómo se presentaría el escenario electoral, pero consideró que, en una elección de tercios, el justicialismo tendría muchas posibilidades de ganar, y que en un escenario polarizado también contaría con las mismas chances. Por ende, aclaró que, en ese contexto, quien más arriesgaría sería el oficialismo provincial, aunque remarcó que todo son versiones y cálculos, ya que lo importante se vería en el momento de la votación.