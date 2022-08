Carlos Linares: “Massa genera la esperanza de hacer una gran gestión”

El senador nacional por Chubut, Carlos Linares valoró la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía de la Nación y consideró que genera expectativas positivas en cuanto a los objetivos que dio a conocer. “No creo que el ajuste pase por las obras públicas, de las que Chubut tiene una cantidad muy significativa”, expresó.

“Es una persona que intentó ser presidente de la Nación, lo que habla de que tenía algún plan de gobierno –opinó Linares, en contacto con ADNSUR-. Tiene un acompañamiento del arco político y empresario muy importante y genera la esperanza de hacer una gran gestión”.

El ex intendente comodorense también valoró la incorporación de algunos integrantes del equipo económico, como el caso de Ignacio ‘el Vasco’ De Mendiguren, que se desempeñará como secretario de Producción.

Linares se refirió a la designación de Massa como superministro

“Tiene una claridad de concepto muy fuerte y yo me quedé con una frase que dijo en la presentación, a la que pude asistir, cuando aseguró que los problemas del país los genera el micro centro porteño (en alusión al movimiento financiero) y los resuelve el interior del país. Creo que es una gran verdad, sobre todo para quienes vivimos en las provincias y vemos el modo en que funciona el mundo financiero”, puntualizó Linares.

Ante la consulta de si las primeras definiciones de Massa podrían implicar un recorte a la obra pública, al afirmar que se respetará la meta de reducir el déficit fiscal y se cortará con la emisión monetaria, Linares respondió: “No creo que el ajuste pase por ahí. Me parece que Sergio en eso fue claro, no se va a afectar ningún tipo de obra, aunque sí hay que tener un control del gasto y dijo que se tiene que salir a buscar financiamiento, que tiene que ser por afuera y no emitiendo. Pero eso no va a afectar la obra pública”.

La UOCRA expresó su "apoyo" a la designación de Sergio Massa y destacó su "capacidad de gestión"

Sobre el tema, añadió que “hay más de 5000 obras en todo el país y Chubut tiene una cantidad significativa, con un grado de avance importante. Vamos a estar atentos para que esto continúe así, pero no va a venir por ese lado el ajuste. Tenemos que ir mirando aquellos gastos no imprescindibles para el funcionamiento de un país y apuntar al financiamiento, a fortalecer las divisas y el tesoro. Pienso que va a tener un gran acompañamiento en lo externo y en lo interno. Esperemos a la semana que viene, con más medidas y la reacción de los mercados, para ver cómo camina esto”.