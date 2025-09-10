En medio de la tensa relación que mantiene el presidente Javier Milei con los gobernadores de todo el país, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó este miércoles una foto con el chubutense Ignacio “Nacho” Torres.

La imagen, en la que se ve a ambos con las manos estrechadas, fue utilizada para comunicar la firma de convenios en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

“Durante el encuentro con el Gobernador Torres, se suscribió un acuerdo a través del cual se compensan deudas que tenía Chubut por $100.000 millones con el Estado Nacional. Asimismo, el convenio suscripto establece que la provincia se hará cargo de cuatro rutas nacionales en el marco de la compensación”, informaron desde el Ministerio de Economía, a través de un comunicado oficial

Caputo reveló cuál será el plan económico de Argentina de cara a las elecciones de octubre de 2025

El acuerdo determina que Chubut tendrá a su cargo el cumplimiento y desarrollo de las obras de la “Ruta Nacional N° 40 tramo empalme RN N° 26 (ex RP20) empalme RP N° 23 sección KM 1432,43 – 1474,71; de la Autovía Madryn – Trelew; la obra Malla 632 – Crema II - RN N° 40; y del Sistema Modular RN Nº 3 tramo empalme RP N° 27”.

Como parte de esas obras, Torres anunció este martes que se licitaron las obras de la ruta 3 a la altura de Comodoro y la protección del cerro Chenque.

Además, mediante el acuerdo se cancela la deuda del Estado Nacional por obras de vivienda en la provincia.

Por último, desde la cartera que conduce Caputo, agregaron: “El Ministerio de Economía de la Nación continúa trabajando con las provincias en el marco del Régimen con el objetivo de buscar soluciones conjuntas a las deudas y acreencias recíprocas, protegiendo fundamentalmente el equilibrio fiscal”.