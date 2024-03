Caputo: “Si la política no nos acompaña, vamos a seguir con el mismo rumbo"

El ministro de Economía, Luis Caputo, se presentó ante los empresarios del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) para comunicar que el Gobierno continuará con su rumbo económico sin modificaciones.

En respuesta a los cuestionamientos sobre la gobernabilidad, aseguró que se seguirá trabajando para garantizar la estabilidad y el crecimiento del país. “Si la política no nos acompaña, vamos a seguir con el mismo rumbo y eso no va a cambiar”, sentenció.

De esta manera, opinó acerca de qué ocurriría en la actualidad si hubiese una elección donde Javier Milei decidiese volver a postularse: “hoy, si hubiera una elección, ganaría cómodamente”.

“La gente es hoy la nueva gobernabilidad. La gente votó un cambio y va a apoyar ese cambio y lo está haciendo. Esa es otra cosa que perturba a la oposición: no pueden creer que en medio de un ajuste la sociedad apoya cada vez más e, incluso, los mercados desestiman cada vez más el concepto viejo de gobernabilidad”.

Milei advirtió: "Si se cae volveremos a la carga con otros DNU y otros proyectos"

Con un guiño a los mercados y resaltando que todo continuará de la misma manera, Caputo continuó: “los mercados están entendiendo también este mensaje que yo quiero pasarles: no nos vamos a desviar del camino. No es que no entendemos el juego de la política, es que no lo queremos jugar, muchachos. Ese es el juego que nos llevó hasta acá”.

“Si la política no nos acompaña, vamos a seguir con el mismo rumbo y eso no va a cambiar. Y eso los tiene que dejar tranquilos a ustedes, porque si nosotros no cambiamos el rumbo, un poco más tarde o más rápido, las cosas van a salir”, finalizó el funcionario de la cartera de Economía.