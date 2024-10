Caputo: "Estamos mejor desde que llegamos"

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó una charla este miércoles en Mar del plata y le pidió este miércoles a los empresarios “situarnos desde donde veníamos".

“Y todo esto se logró sin romper contratos, sin Plan Bonex, sin ayuda externa”, le dijo el funcionario a cerca de 500 empresarios que participaron del Coloquio de IDEA.

"¿Por qué no hay más optimismo? Porque los argentinos tenemos el gen de que siempre va a salir mal, además de los detractores de siempre", señaló Caputo.

En esos términos, el ministro criticó al kirchnerismo asegurando que “venimos de la peor herencia de Argentina” y que, a pesar de ello, "la economía caerá 3% “que es mucho menos que lo que tuvieron en Israel o en Chile”.

En la previa a la salida de la Convertibilidad, a finales del 2001 “era Disneylandia al lado de lo que recibió (Javier) Milei”, a finales del 2023, dijo Caputo.

Caputo: "queremos auditar universidades, no que se cierren"

En relación a la política cambiaria, el ministro defendió la postura oficial al sostener que “para nosotros la salida del cepo no es una fecha sino condiciones”, manifestando que “poner una fecha sería zonzo porque implica un nivel de arrogancia que no tenemos” e insistiendo en que “vamos a salir cuando estemos seguros que están dadas las condiciones para hacerlo”.

En ese sentido, remarcó que “no es relevante el momento en el que salgamos del cepo” y aseguró que “no nos corre el tiempo porque diseñamos un programa super robusto”, por lo que afirmó que “los resultados que obtuvimos son una causalidad no casualidad”.

Milei felicitó a Caputo por la inflación de septiembre: "Luce tremendo"

Asimismo, desestimó los cuestionamientos sobre los efectos negativos que traería aparejada la demora de liberar el cepo señalando que “el paso del tiempo nos juega a favor, no en contra, porque más pasa el tiempo y más queda atrás la mala política monetaria del gobierno anterior y más efecto tendrá la buena política monetaria actual”.

Continuando en esa línea, expresó que “estamos mejor desde que llegamos, lo que confirma que el paso del tiempo juega a favor de la robustez del programa” y pidió que “no miremos la rama sino el bosque”, subrayando que “acá hay un cambio histórico, un cambio de ciclo”.

