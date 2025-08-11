PAPÁ TORRES EN MODO ZEN FRENTE A LOS INSULTOS

Cánticos, pañales y templanza. Luego de la interna del PJ hubo tiempo para nuevos cruces entre el oficialismo provincial y la oposición referenciada ahora en la figura de Juan Pablo Luque, a quien el gobernador Ignacio Torres “atendió” tras ser consultado sobre los insultos que se escucharon, al confirmarse la victoria, en un cántico ‘tribunero’ del que participó el flamante candidato a diputado nacional. El conocido “es para vó/ es para vó…” circuló en redes sociales, lo que motivó una respuesta de Nacho en modo zen:

“Yo no votaría nunca a alguien que sale a insultar y cancherear -dijo el gobernador, cuando se le consultó sobre el cántico-. Yo estaba viviendo el momento más feliz de mi vida con el nacimiento de Victorio y los insultos me tienen sin cuidado. También denunció al ministro de Seguridad y después pidió disculpas. Ahí hay una inestabilidad rara. Yo también he tenido internas, como en todos los partidos y es importante controlar las pasiones y las emociones. Para gobernar hay que tener entereza y templanza; cuando tenés incontinencia verbal es muy difícil que puedas gobernar bien”.

LUQUE PIDIÓ DISCULPAS POR SUS DICHOS SOBRE ITURRIOZ

Perdón por la urna, pero no por todo. Al menos en lo que refiere a sus dichos contra el ministro Héctor Iturrioz, cuando el domingo lo acusó de robarse una urna en Corcovado, Juan Pablo Luque salió a pedir disculpas y reconoció que había cometido un exabrupto.

“Las tensiones que vivimos el día domingo y días anteriores, con un gobierno provincial que se puso al hombro la idea de sacarme de la cancha en esta interna, más allá de la buena elección que hizo Dante, el gobierno puso mucho esfuerzo en contra nuestra. Yo pedí disculpas por el exabrupto que cometí en ese nerviosismo, porque sí hubo irregularidades y presiones, hacia nuestras autoridades de mesa en Corcovado, pero no sucedió lo que me habían informado”, dijo, admitiendo que no era cierto que Iturrioz “se robó una urna”.

De todos modos, Luque redobló la apuesta y prometió nuevos cruces: “Le pedí disculpas por eso, pero no por otras cuestiones que vamos a plantear en algún tiempo, con respecto de su figura como ministro. Hay cuestiones irregulares que tienen un silencio que aturde en la provincia, que ya iremos planteando”, anticipó. ¿Qué será?

NO SÉ VA, EL VICE NO SE VA

A propósito de cánticos tribuneros, más de uno se sorprendió con la declaración del viceintendente, Maximiliano Sampaoli, que salió a desmentir enfáticamente los rumores sobre su renuncia al cargo. No son nuevos los comentarios sobre el distanciamiento que atraviesa con el intendente, Othar Macharashvili, con quienes eran amigos antes de iniciar la gestión. Sin embargo, la diferencia de estilos y la siempre atribuida intervención de “los entornos” fue enfriando la relación, al punto de que casi no hay diálogo.

Emulando clásicos que se dan a nivel nacional, como el de Javier Milei y Victoria Villarruel, o antes el de Alberto Fernández con Cristina Fernández, o más atrás en el tiempo el de CFK con “voto no positivo” Julio Cobos, al menos en el plano local los enojos no afectaron el desempeño institucional.

Sampaoli recordó que en el Concejo Deliberante salieron casi todos los temas requeridos por el Ejecutivo, como los pliegos de servicios públicos, las prórrogas de contratos a punto de vencer o la ampliación presupuestaria que ingresará en breve, como también el presupuesto 2026. Según sus dichos, seguirá enfocado en esa tarea de gestión política en el plano legislativo, en lo que queda del mandato actual, que ya consumió prácticamente la mitad. Es de esperar que en ese lapso, la gestión y el trabajo real tape los ruidos y especulaciones, que sólo sirven para alimentar el morbo de quienes viven de las intrigas palaciegas.

BUSTOS PUDO AFILIARSE Y APUNTÓ CONTRA LA “PERINOLA” DE TREFFINGER

Afiliados por derecho, candidatos por suerte. Finalmente, la justicia electoral dio luz verde a las afiliaciones de un grupo de entusiastas simpatizantes libertarios, seguidores “de fierro” de Javier Milei pero fuertemente enfrentados con su representante en Chubut, César Treffinger. Entre ellos, el periodista Ricardo Bustos, quien además fue denunciado penalmente por el diputado nacional, al que acusa de haber amenazado a su hijo menor de edad.

"Era lo esperable, el sentido común y el derecho estaba de nuestro lado", dijo Bustos, al dar a conocer la novedad judicial que habilita su afiliación, junto a la del abogado Manuel Burgueño y otros simpatizantes.

“El partido nos negaba la afiliación con argumentos infantiles”, señaló. Y en igual sentido reflexionó sobre el hecho de tener que insistir en 3 oportunidades para que se le permita la afiliación en un partido que pregona la libertad. “Si Treffinger maneja el partido como si fuera una empresa de él es otro tema, pero yo estuve toda la vida en el mismo lugar, en la defensa de la libertad y por el debate de lo que pasa en Chubut, con un grupo muy grande de militantes”, manifestó, diferenciando claramente la figura de Javier Milei.

Y en ese mismo tren de críticas, Bustos aseguró que “los candidatos para la diputación nacional saldrán del dedo de Treffinger, lamentablemente. A mí me quiso echar y no pudo, pero ‘tabula rasa’ como dice el presidente y sea quién sea, nosotros vamos a apoyar al candidato”.

Consultado sobre la posibilidad de Federico Massoni, que patrocina al diputado nacional en su denuncia contra Bustos, reconoció que “es uno de los que se menciona, al igual que el de Maira Frías. Pero la verdad no lo sé, porque lo definirá Treffinger a través de tirar la perinola o no sé qué hará, pero no lo vamos a definir los afiliados, que somos 1.900 en Chubut”.

NO SÓLO HAY QUE SER, SINO TAMBIÉN PARECER. ¿O AL REVÉS?

Lo que expresó el juez federal, con competencia electoral, Hugo Sastre, es que el presidente del partido, es decir César Treffinger, no puede arrogarse la facultad para determinar quién o quiénes serán los candidatos por ese espacio, ya que debe haber una cierta representatividad en el órgano que se encargue de la selección. El diputado nacional había presentado un pedido de modificación a la carta orgánica partidaria, para arrogarse esa facultad.

Según la resolución judicial, esa tarea debe recaer en a Convención Provincial del partido. “Es un órgano chiquito, de 9 personas que además son todos parientes de él”, confió uno de los nuevos afiliados.

Pero bueno, algo es algo, ¿no?. Parafraseando al viejo dicho y adaptándolo a tiempos menos patriarcales, “El César no sólo debería parecer democrático, sino también serlo”.

EL NOMBRE DEL TERCERO EN DISCORDIA Y LAS ENCUESTAS QUE CAUSAN NERVIOSISMO

Hasta aquí, con el cierre de presentación de alianzas del jueves pasado, ya hay entonces 3 candidatos definidos para la diputación nacional. La integrada por Ana Clara Romero y Gustavo Menna, por el frente Despierta Chubut; la lista de Juan Pablo Luque y Lorena Elisancín, por Unidos Podemos; y el frente Fuerza del Trabajo Chubutense, integrado por Alfredo Béliz y Tatiana Goic en los primeros lugares de la lista. También se presentó el frente de Izquierda, que lleva en su binomio a Emilse Saavedra.

Si bien también habrá otros candidatos de partidos que participarán en forma individual, como el caso del GEN, con Oscar Petersen al frente de la lista, La Libertad Avanza y alguna fuerza partidaria más, las proyecciones indican que las bancas a ocupar son dos y los espacios con expectativa de ganarla son tres.

Además de Luque y Romero, entonces, restaría conocer el nombre con el que concurrirá LLA, un misterio que empezará a desvelarse esta semana, ya que el próximo domingo 17 vence el plazo para la oficialización de candidatos.

Así, con especulaciones que giran en torno a Federico Massoni (candidato siempre dispuesto a participar, aunque viene perdiendo una elección tras otra) y Maira Frías, en el espacio libertario que conduce César Treffinger en Chubut no tienen apuro. Es que, según trascendidos, hay encuestas que ubican a ese espacio en primer lugar en intención de votos, dentro de la provincia.

De ser ciertos esos números, que circulan en pasillos de distintas fuerzas partidarias, la estrategia libertaria se reduciría a colocar un candidato o candidata fácilmente asimilable al color violeta de Javier Milei, aunque sabido es que su nombre no estará en la boleta única de papel. Por ahora, son meros comentarios y todavía queda un mes para entrar en clima de campaña. Pero más de uno empieza a tener reservas de té de tilo a mano y se pone de color violeta cuando se habla del tema.

UNO QUE SE SACÓ LAS GANAS

Dicen que la venganza es un plato que se come frío, pero algunos no logran disimular la calentura. En política todo vale y los que saben esperar, tienen premio. Algo así habrá experimentado Cristian Blotta, en su mensaje directo a Gustavo Mac Karthy en la red social X.

CAMINO PETROLERO Y LAS ROCAS DEL ARA SAN JUAN

El secretario de Infraestructura de Comodoro, Fernando Ostoich, dijo días atrás que el municipio está decidido a encarar la obra del camino petrolero. Aunque el anuncio no es nuevo, el flamante funcionario confió, en declaraciones a radio Jornada, que el intendente Othar Macharashvili ha tomado la decisión de avanzar en ese proyecto, que es uno de los que no tendrá financiamiento de Nación. La idea que manejan en el Ejecutivo, según confiaron otras fuentes a esta columna, es dividir el proyecto en 4 tramos, de los cuales al menos 2 podrían concretarse en la actual administración, quedando otras dos para el próximo gobierno. Ya con cierto nivel de entusiasmo, Ostoich fue más allá y hasta se animó a decir que también evalúan hacer el enrocado para el camino ARA San Juan con fondos propios, para lo cual mandaron a evaluar la composición de unas piedras que, de resultar aptas, podrían servir para que el municipio inicie la obra. En ese punto, había un compromiso de Provincia. ¿Se le habrá ido la mano con el entusiasmo, o la obra empezará en los escasos 4 meses que quedan para terminar el año?