FUE SOLO UNA BROMITA DE CUMPLEAÑOS

Luego de aquellos ‘tirones de oreja’ del gobernador Ignacio Torres al intendente Othar Macharashvili, por su llegada tarde al acto de firma del acuerdo petrolero en Trelew, semanas atrás, la relación volvió a caminar por sus carriles naturales, reflejando que más allá de las chicanas y alusiones a festejos cumpleañeros, no se alteró el buen vínculo que ambos cultivan.

En la última semana, los curiosos que caminaban por Rawson, que tuvo escasa actividad desde el miércoles por el rai de feriados que disfrutó especialmente el sector público, vieron al intendente comodorense ingresar al despacho del gobernador. Según se cuenta, hablaron en ese improvisado encuentro de varios temas, entre ellos el colapso del sistema de salud, que se ha intensificado en Comodoro por la crisis petrolera, según dijo el propio jefe comunal; además, el tema obras para la ciudad y el inminente amparo que presentará Comodoro contra Vialidad Nacional.

Luego de ese almuerzo, donde dicen que también se habló de cuestiones partidaria y electorales, se observó a Macharashvili participando junto a Torres del acto de la policía provincial, por el 62° aniversario de la Escuela de Cadetes de Rawson, junto al jefe comunal local, Damián Biss.

AMPARO CONTRA VIALIDAD NACIONAL

El intendente Macharashvili tiene decidido avanzar en la presentación de un recurso de amparo contra Vialidad Nacional, ante el mal estado de la ruta 3 en su paso por Comodoro Rivadavia, con varios puntos críticos, pero también por fuera del ejido urbano.

El tema ya está en evaluación desde hace varios meses y fue el motivo por el que el intendente se reunió con sus pares del sur de Chubut y norte de Santa Cruz, apuntando a una presentación conjunta, que se hará esta semana. Ante la falta de respuesta del organismo vial nacional, se buscará que el sistema judicial obligue a realizar refacciones.

DANZA DE CANDIDATOS DE PJ Y UNA CARPETITA POR LAS DUDAS

Los dichos del presidente del PJ provincial el lunes de la semana pasada, Gustavo Fita, cuando mencionó ante ADNSUR varios nombres de posibles interesados en la candidatura a la diputación nacional por ese espacio motivaron no poco revuelo. Tal como reflejó esta agencia, uno de los involucrados, Sebastián Balochi, salió a tomar distancia de cualquier posibilidad de participar en este turno electoral, al tiempo que también advirtió que similar sorpresa se había llevado Cano Ingram, otro de los nombrados, que también habría expresado su rechazo a esa posibilidad.

Como suele ocurrir en política, como en la magia, a veces mostrar un conejo de un lado del escenario ayuda a distraer de lo que ocurre en otra parte de la misma mesa. Sobre quien no dio pistas Fita fue sobre Juan Pablo Luque, de estrecha vinculación con el actual diputado provincial, que si bien ha dicho en ocasiones que no está pensando en participar, hay quienes no lo descartan.

Uno de los ámbitos donde se hacen cuentas sobre la posible postulación del ex intendente comodorense es en cercanías del gobernador Torres. Se asegura que hay un acuerdo entre ambos, con relación a que Luque no será de la partida en este turno, dando por sentado que volverá a pugnar por la intendencia de Comodoro en 2027.

Por las dudas, en Fontana 50 preparan con cuidado algo de munición gruesa, por si es necesario utilizarla para las elecciones de octubre. Se dice que, si el comodorense juega en este turno, rompiendo aquel pacto, el entorno del gobernador tendría preparado un andamiaje judicial para lanzar en su contra. ¿Será para tanto?

LOS QUE SE PEINAN PARA LA FOTO

A propósito de nombres para octubre, todavía parece anticipado empezar a barajarlos, sobre todo porque la mayor parte de los partidos responderá este lunes al Juzgado Federal que seguramente irá en alianza y aún no tiene previsto el modo en que seleccionará a sus postulantes, lo que surgirá del reglamento de esos ‘matrimonios’ partidarios temporales. Sin embargo, quienes conocen los pasillos de la política señalan que hay varios candidateadles en la línea de largada, con mucho menos misterio que en el cónclave que se iniciará esta semana para elegir al nuevo Papa.

En ese marco, por el oficialismo provincial se sigue mencionando el nombre del vicegobernador Gustavo Menna, aunque no se descarta a la diputada Ana Clara Romero, cuya banca debería entregar en diciembre, pero que mantendría expectativa de retener. La UCR aún debe formalizar su alianza con el PRO, pero algunos ya se apuraron a lanzar también, públicamente, los nombres de ministros como José Luis Punta y Victoriano Parodi.

Por el lado del peronismo, además de los ‘tirados a la parrilla’ por parte de Fita, el que sigue firme en su intención es Dante Bowen, además de la dirigente partidaria Lorena Elisaincin, quien está decidida a competir en las próximas elecciones legislativas, aspirando a conseguir la banca que dejará la madrynense Eugenia Alianello.

Por el lado de los libertarios, el que aparece hasta ahora es el periodista cordillerano Ricardo Bustos, pero no se descarta que aparezca otro nombre vinculado a César Treffinger o algún referente de la línea interna que lo enfrenta, encabezados por la figura del subsecretario de Pesca de la provincia, Diego Brandán.

LA CLASE OBRERA NO VA AL PARAISO

El acto del Día del Trabajador, realizado el miércoles 30 de abril, tuvo un marco de austeridad, según refirió Gustavo Fita, titular de la CGT, al hablar de la crisis que atraviesa especialmente la región. En ese marco, habló de “los 4.000 ó 5.000 despidos directos que ha habido en forma directa, además de los indirectos”, por lo que aprovechó para criticar nuevamente al gobierno provincial, al que cuestionó por “gobernar a través de gacetillas”. Eso sí, en un exceso de fervor opositor contra Torres y Milei, llamó a recordar qué es lo que pasaba hace un año atrás y el poder adquisitivo de ese momento, para comparar con la situación actual. Aunque seguramente se refería al año 2023, ya que en 2024 también estaba Milei, el punto de comparación no es muy favorable: en abril de dos años atrás la inflación también erosionaba los salarios, con más de un 8% mensual y en camino de acelerarse en los meses subsiguientes. Y si bien hoy las paritarias son del 1,5%, como dijo el dirigente sindical, es lo mismo que cuando se discutía por el 10%, porque el poder adquisitivo quedaba por debajo y por detrás de la inflación. ¿Cuál será el paraíso perdido, añorado por quienes son representantes de los trabajadores?

GAMBOA DENUNCIÓ AMENAZAS POR PARTE DEL HIJO DEL PRESIDENTE DEL PJ

En la previa al acto del Día del Trabajador, el 30 de abril, el dirigente del PJ local y subsecretario de Redes y Servicios Públicos del municipio comodorense, Ariel Gamboa, fue víctima de una amenaza de muerte, según denunció en la comisaría segunda.

De acuerdo con lo que expuso el funcionario municipal en el acta policial, a la que difundió en sus redes sociales, cuando estaba en los momentos previos al inicio del acto conmemorativo, se le acercó un joven al que identificó como Aarón Fita, quien le habría cuestionado haber “escrachado” a su hijo, bajo epítetos como “te voy a matar, te voy a pegar un tiro en el pecho”, gesticulando como si tuviera un arma de fuego. Gamboa también denunció a otro sujeto, que identificó como Maximiliano Albuin, quien le lanzó una patada y una piña. Ambos, dijo en sus redes sociales, forman parte de las “cuadrillas municipales”, según expresó, desconociendo además el hecho por el que lo cuestionaban.

“Fue todo intimidación, traté de hablar y decirle que podría ser mi hijo”, relató Gamboa, en declaraciones que realizó luego a LU20. “Arón es el hijo de Gustavo Fita y el nieto de Juan Carlos Fita -señaló-. Es el hijo del presidente del PJ. Nosotros tenemos nuestras diferencias con todo el sector de él, después de la interna con su sector y en las que no nos dejaron participar. Somos muy críticos de la actual conducción, porque no hubo ninguna renovación. Este tipo de manifestaciones de violencia son las que queremos erradicar de nuestro movimiento”.