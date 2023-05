La dirigente cordillerana del radicalismo, Jacqueline Caminoa, reconoció que hay un acuerdo de palabra para encabezar la lista de diputados provinciales el próximo 30 de julio dentro de la boleta de Ignacio Torres, en Juntos por el Cambio, en la que el futuro candidato a ser vicegobernador saldrá entre los nombres de Gustavo Menna o Luis Juncos.

Consultada sobre esa posibilidad de volver a la Legislatura, dónde estuvo entre 2015 y 2019, en el programa radial Actualidad 2.0, Caminoa reconoció que "tuvimos una charla y según escuché, ha hecho el anuncio el propio Nacho Torres, así que bueno, en teoría ya se empiezan a oficializar algunos nombres".

En tanto para ser candidato a vicegobernador, sostuvo "creo que entre (Gustavo) Menna y (Luis) Juncos está la persona, así que, bueno, me parece que quien lo defina será obviamente el propio candidato Ignacio Torres".

Sobre su postulación a diputada, expresó "creo que es un lugar más que excelente, o sea, cualquier lugar es bueno, digamos, si uno pretende ser parte de algo que entendemos puede cambiar el rumbo y la historia de la provincia. El tema no importa el lugar que te toque, pero sí los proyectos que encares y el trabajo que tengas o que pretendas hacer de cara a la ciudadanía".

Se mostró "más que contenta y creo que desde el principio que Nacho me había convocado para charlar, bueno, él sabía que contaba con mi apoyo y que él tenía también las manos libres para decidir en eso".

Sobre la propuesta electoral para este turno provincial, dijo que "la expectativa es diferente porque ahora creemos que las posibilidades de ganar son ciertas, que hay una amplia mayoría por lo que uno escucha que pretende un cambio desde lo provincial, en lo nacional y también en las localidades".

Admitió Caminoa que "creo que ha sido un también hay que decirlo una época complicada para los oficialismos" y agregó que "uno viene pensando cómo haría las cosas si estuviera o si me tocara ser mayoría y uno empieza a mirar, por lo menos en mi caso, que uno anda mucho por el interior y ver las cosas que se podrían cambiar y mejorar para la gente de a pie, que hoy tiene malos servicios educativos, malos servicios de salud, malos servicios, y hablar las cuestiones de la inversión que hace falta para que la gente tenga mejores servicios públicos y mejor conectividad y mejor estructura o infraestructura escolar o pública".

Señaló que "por lo menos para mí el poder no tiene sentido si no viene acompañado de la vocación de servicio. Y creo que hoy vamos a sumar mucha gente que tiene vocación de servicio".

Recordó además que en su paso anterior por la Cámara, "casualmente fui la única diputada que no voté el endeudamiento de 650 millones de dólares ni el que vino después, entre los 27 diputados, porque yo consideraba que ese endeudamiento iba a terminar en la nada y así fue. No hubieron obras, no hubo

infraestructura".

Explicó que "obviamente que no estoy en contra de los endeudamientos cuando esos endeudamientos generan que se pueda plantear infraestructura, pero ya en ese momento se planteaba un endeudamiento para salir de una deuda anterior, del gobierno anterior" y "sabemos que ese endeudamiento se terminó utilizando en gastos corrientes, una gran parte, y creo que dejó a la provincia en esta situación".

"Así que yo creo que ahora hay que empezar, obviamente va a haber que trabajar en dar solidez a las pymes, en buscar beneficios para que se puedan instalar muchas más y que pueda haber nuevos motores de la economía, porque no pretendemos sólo afianzar una o dos cuestiones y terminar siendo dependientes del petróleo, de la pesca, cuando deberíamos nosotros generar la posibilidad de que muchas de las cosas que hoy se extraen de nuestra zona, puedan ser manufacturadas acá", afirmó Caminoa.

Finalmente sostuvo "creo que ese va a ser el camino y así nos alinearemos todos para que exista trabajo genuino, que la gente no sólo dependa en su mayoría de la cuestión estatal, que en una provincia rica es triste pensarlo y creo que se puede, dando confiabilidad a quienes vienen a invertir, se puede generar lo que Chubut se merece".