Camino petrolero y canal de la Roca: Torres dijo que Comodoro "está en condiciones de buscar financiamiento internacional"

A diferencia de lo que había expresado el intendente Othar Macharashvili en su discurso de apertura de sesiones el miércoles 5 de marzo, cuando habló de gestiones conjuntas con Provincia para encarar obras como el camino petrolero, la terminación del canal de la avenida Roca y el saneamiento de Fracción 14 y 15, el gobernador Ignacio Torres puso distancia a esa expectativa: “160 millones de dólares es lo que cuesta el acueducto y es la inversión más importante que va a hacer la provincia para resolver este problema ", respondió el gobernador, ante la consulta de ADNSUR sobre los dichos del intendente.

Asimismo, Torres señaló que "seguirán trabajando en conjunto (con el intendente) y en todo lo que podamos colaborar, lo vamos a hacer, pero hay responsabilidades municipales de las que tiene que hacerse cargo el municipio. Este es un ejemplo de inversión y acompañamiento de la provincia con Comodoro Rivadavia, pero gobernar implica definir prioridades”.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

En ese plano, el gobernador comparó al acueducto y dijo que “no es una obra que se ve, a diferencia del Estadio del Centenario, que es una obra que se hace en campaña. Este caño va por debajo de la tierra, pero no lo hacemos por una campaña sino para resolver un problema central de la gente. No me interesa entrar en una política demagógica o poner carteles al pedo como se hizo durante muchos años”.

Torres profundizó en sus dichos y recordó que “el municipio de Comodoro está en condiciones de acceder a empréstitos para infraestructura y eso me voy a sentar a hablar con el intendente. También hay un monto importante, por un acuerdo de paz social, que recibe unos 3.000 millones de pesos trimestrales, para obra pública y vamos a sentarnos a fijar las prioridades, que permiten a la ciudad avanzar con obras pluviales, cloacas o cordones cunetas y otras. El camino del ARA San Juan, que cuesta alrededor de 10.000 millones, podría ser una obra que, con un calce financiero inteligente, la provincia y el municipio podrían trabajar en conjunto”.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados



“Vamos a hacer las cosas bien, con los elementos necesarios, para que ese acueducto dure varias décadas”, enfatizó. “Va a ser un nuevo acueducto sobre la misma traza, porque el actual está obsoleto”, cuestionó.