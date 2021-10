El vecinalismo se consolida en Rada Tilly de cara al 2023

De la mano de su bloque de concejales, el Partido Vecinal de Rada Tilly se fortalece como alternativa de gestión y gobierno a partir de la firme tarea llevada adelante por los ediles María Eugenia Spinassi y Bruno English, quienes llevan la voz de los vecinos y presentaron más de la mitad de los proyectos que en este año y medio se presentaron en el Concejo Deliberante

Mucho se habla que la política debe trabajar para la gente, para mejorar su vida, pero en los últimos tiempos esos esfuerzos quedan en simples posturas o discusiones teóricas que no se cristalizan en la práctica. En este marco, el vecinalismo toma fuerza apoyado en las bases que lo hacen ser lo que es: "esto es un espacio plural y no se construye desde un despacho sino cerca de los vecinos... la agenda y necesidades surgen de la gente, y no sólo se alienta su participación sino que se tienen en cuenta todas las posturas, todos los aportes para armar los proyectos y las políticas que soluciones los problemas que ellos mismos plantean como prioritarios", destacó Bruno English.

Desde la renovación de bancas en el Concejo Deliberante de Rada Tilly, tras las últimas elecciones hasta mediados de septiembre de 2021, ingresaron un total de 199 proyectos de ordenanza, de los cuales 36 son del bloque de Juntos por el Cambio, 41 de Chubut al Frente y 122 del Partido Vecinal. Eso significa que en el último año y medio de gestión, el vecinalismo presentó más de 61% del total de proyectos ingresados.

Estos números, que parecen simple estadística, tienen en realidad como trasfondo la cercanía de los concejales del Partido Vecinal con la comunidad, el diálogo constante, la escucha de sus necesidades cotidianas, en definitiva: la esencia misma del vecinalismo.

"Acá no se trata de preguntarle al vecino cuál es su ideología, si su pensamiento es de derecha o de izquierda, el vecinalismo está más allá de eso, es un espacio político muy democrático, ideológicamente transversal, y por eso puede permitirse el diálogo y el debate desde distintas líneas de pensamiento, sin descalificar ninguna, todos los aportes son válidos y tomados en cuenta para buscar esa alternativa que mejora la vida de la gente", enfatizó María Eugenia Spinassi, y remarcó: "el único lineamiento del vecinalismo es mejorar la vida de sus vecinos... en su cercanía con la gente, su apertura y su pluralidad de voces y actores radica su representatividad".

La gestión diaria, el trabajo junto a los vecinos y esta pluralidad de voces consolidan al Partido Vecinal como modelo de gestión y gobierno de cara al 2023.

Problemas cotidianos y urgentes muchas veces son desoídos por los partidos tradicionales y encuentran eco en los vecinales, que abren el juego a múltiples sectores para la búsqueda de soluciones. No hay "grietas", fanatismos o ninguneos: lo que algunos podrían tachar de falta de ideología es en realidad una interpretación de la democracia de la forma más pura, respetando de las ideas diferentes, consenso, critica constructiva y propuestas concretas.

En una sociedad cansada de posturas radicalizadas, grietas estériles, de caminos que se andan y desandan cada cuatro años -o siguiendo el turno electoral- el vecinalismo propone tolerancia y transversalidad para resolver cuestiones cercanas, una alternativa que no solo prioriza la voz del vecino sino que alienta a su participación para concretar las soluciones que hace tiempo viene esperando.