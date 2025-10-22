Este jueves marcará el final de la campaña en la provincia de Neuquén, donde los distintos partidos realizarán actividades simultáneas en la capital y el interior. A diferencia de otros años, no habrá grandes actos, sino acciones territoriales para reforzar el contacto con los vecinos y afianzar el trabajo de los equipos electorales.

Desde el viernes regirá la veda, que prohíbe la difusión de propaganda política y los actos públicos de campaña, por lo que las agrupaciones buscan aprovechar al máximo las últimas horas para convencer indecisos y asegurar la fiscalización del voto.

La Libertad Avanza y el cierre nacional en Rosario

El espacio libertario realizará este miércoles una caminata en Neuquén capital que culminará con una reunión de dirigentes en el hotel Hilton, con el objetivo de consolidar su estructura provincial. Además, los candidatos neuquinos participarán del acto nacional de cierre en Rosario, encabezado por el presidente Javier Milei, donde se espera la presencia de referentes de todo el país.

Fuerza Patria convoca a una caravana en la capital

El frente Fuerza Patria anunció una caravana para este jueves a las 17 que partirá desde Soldi y Huilén, en la ciudad de Neuquén.

“Sumate con tu auto, moto o bici”, señala la convocatoria, que también invita a los simpatizantes a llevar banderas argentinas.

La acción será el broche final de la campaña kirchnerista en la provincia, con el objetivo de mostrar unidad y presencia territorial.

La Neuquinidad ya realizó su cierre con vecinos

El espacio provincial que lidera el gobernador Rolando Figueroa optó por un formato descentralizado, con actividades simultáneas en todas las localidades neuquinas. El lunes realizaron lo que denominaron una jornada de “agitación” junto a vecinos y candidatos, mientras que en estos días previos a la veda mantendrán reuniones internas para coordinar la fiscalización del comicio.

El FIT Unidad apuesta por la militancia en las calles

El Frente de Izquierda Unidad también cerrará su campaña el jueves a las 18, con actividades simultáneas en diferentes puntos de la provincia. En Neuquén capital, los militantes y candidatos se concentrarán en la esquina de Olascoaga y Sarmiento, en el Parque Central, donde realizarán una jornada de difusión y volanteada.

Más por Neuquén intensifica su presencia barrial

El partido Más por Neuquén, que lidera el dirigente estatal Carlos Quintriqueo, dedicará toda la semana a caminatas y panfleteadas en los barrios. La consigna, según explicaron, es “llevar las propuestas casa por casa” y consolidar el voto propio entre los trabajadores estatales.

Qué se vota el domingo en Neuquén

El domingo 26 de octubre los neuquinos elegirán seis representantes nacionales:

Tres senadores y tres diputados que asumirán sus bancas en diciembre.

Las bancas que finalizan su mandato son las de Osvaldo Llancafilo (MPN), Pablo Cervi (Liga del Interior) y Tanya Bertoldi (Unión por la Patria) en Diputados; y las de Silvia Sapag (UP), Oscar Parrilli (UP) y Lucila Crexell (Comunidad Neuquén) en el Senado.

Habrá 581.437 electores habilitados en toda la provincia y, por primera vez en legislativas nacionales, se votará con Boleta Única de Papel, que reunirá ocho listas para senadores y nueve para diputados.