La resolución 3934 de la Superintendencia de Servicios de Salud dispuso una nueva restricción para el acceso a la cobertura de medicamentos por parte de afiliados de obras sociales, que solamente obtendrán la cobertura en recetas prescriptas por profesionales médicos que integren la cartilla de prestadores de la entidad. ¿Qué pasará con los monotributistas?

“Esta medida obliga a que el médico que prescribe la receta sea afiliado a la prepaga, con lo cual se le pone una complicación más al afiliado -reseñó Marcelo Peretta, secretario general del sindicato de farmacéuticos y bioquímicos, en diálogo con Actualidad 2.0-. Porque ahora no solamente tiene que recetar un medicamento que esté dentro de la cartilla, sino que también debe buscar un médico que forme parte de ese listado de prestadores”.

Para el dirigente gremial, la medida exige cumplir un reglamento, pero “no es que le quita o le reduce esta cobertura, sino que le impide atenderse con un médico que no forme parte del listado de prestadores. A veces un afiliado poder ir casualmente a un profesional para que le prescriba una receta, pero ahora eso no se va a poder hacer”, dijo, a manera de ejemplo.

“EL GOBIERNO PROTEGE A LAS PREPAGAS Y LABORATORIOS”

“Es una traba más, en definitiva, para el acceso al medicamento, porque no veo por qué tiene que ser prescripto exclusivamente por los médicos de la cartilla. El Estado debería exigir que se cubran todos los medicamentos del Programa Médico Obligatorio, prescriptos por cualquier médico habilitado y punto”.

Peretta reconoció que, si bien el objetivo que plantea la medida es “la sostenibilidad del sistema y el acceso equitativo a tratamientos de medicamentos”, en la práctica “es una dificultad de acceso al paciente, es una barrera más cuando el afiliado a la prepaga le paga todos los meses. Entonces, ¿por qué se le restringe el consumo?”.

Además, cuestionó también que tampoco se está cumpliendo con la ley de genéricos, lo que “facilitaría que todos los tratamientos se puedan cumplir y que todos los medicamentos puedan tener descuentos. Pero se toman todas las precauciones para favorecer a las prepagas y a los laboratorios y hay toda una molestia para los afiliados. En cambio, prepagas y laboratorios están más protegidos por el Ministerio de Salud”.

PREPAGAS PUEDEN RECHAZAR A MONOTRIBUTISTAS

En cuanto a la situación de los monotributistas, Peretta recordó que también hay una del gobierno que les da derecho a las prepagas de rechazar a ese tipo de trabajadores, en particular a los que están registrados en la categoría de monotributo social.

“Hay un decreto de Milei que les da derecho a no recibir a los monotributistas. Las obras sociales sí los reciben, pero las prepagas van a hacer un listado para decir cuáles sí y cuáles los van a rechazar. No quieren correr ningún riesgo, quieren tener asegurado el ingreso a través de los salarios, pero el monotributista es un riesgo para ellos, porque hoy tiene trabajo y mañana, no. Lo preocupante es que el Estado esté pensando en cuidar a las empresas y no a la salud de la población”.

Además, advirtió, esto traerá como consecuencia una mayor demanda al sector público de salud, al restringirse la atención en el sector privado.