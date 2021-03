CAPITAL FEDERAL - Este jueves por la tarde se reunirá la comisión que firmará el dictamen para que la semana próxima la Cámara de Diputados trate el proyecto que apunta a incrementar el piso del Impuesto a las Ganancias a $150.000. La iniciativa presentada por el titular del cuerpo legislativo, Sergio Massa, beneficiará a más de 1,2 millones de trabajadores que estarán exentos de pagar el tributo.

Para las 15.30 horas están citadas las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo para emitir dictamen al proyecto que la semana que viene contaría con la media sanción de la Cámara Baja en la sesión que se prevé realizar el próximo martes o jueves. El objetivo del oficialismo es que el Senado pueda sancionar la ley en la primera quincena de abril.

Producto del debate y del consenso, hasta último momento la iniciativa tuvo modificaciones. En acuerdo con los gremios y la oposición se le sumaron beneficios al texto original. “Aquellas ideas que suman al proyecto y respetan la sustentabilidad presupuestaria son bienvenidas. Proteger al trabajador y a sus hijos con medidas como ésta le dan al proyecto un marco de sensibilidad”, señaló Massa a Infobae.

Los diputados sindicales y los representantes de los trabajadores habían planteado la necesidad de que se contemplen fuera del impuesto determinados beneficios sociales dentro de la liquidación del impuesto. Según la ley de Contrato de Trabajo, los beneficios sociales son "las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador”.

Asimismo, el artículo 111 de la Ley de Impuesto a las Ganancias establece que los distintos conceptos que bajo la denominación de beneficios sociales y/o vales de combustibles, uso de tarjetas de compra y/o crédito, vivienda, viajes de recreo o descanso, pago de gastos de educación del grupo familiar u otros conceptos similares, sean otorgados por el empleador o a través de terceros a favor de sus dependientes o empleados, se encuentran alcanzados por el tributo, aun cuando los mismos no revistan carácter remuneratorio.

Este nuevo agregado al proyecto de Massa además de excluir del Impuesto a la provisión de ropa de trabajo, al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo y al pago de cursos de capacitación, incorpora al reintegro de gastos de guardería y/o jardín materno-infantil, que utilicen los contribuyentes con hijos de hasta 3 años de edad.

El segundo cambio que suma el proyecto es que se duplica la deducción por hijo con discapacidad, actualmente de $78.833 al año. Por último, se prorroga la exención en el impuesto a las horas extras del personal de salud por la pandemia de COVID-19.

El plenario de comisiones comenzará con un informe de los presidentes de las comisiones, y luego se abrirá la discusión a los legisladores de todas las fuerzas políticas, previo a la emisión del respectivo dictamen de comisión. En la previa a estas últimas modificaciones, el Ministerio de Economía calculó que el costo fiscal era de alrededor de 41.000 millones de pesos de los que buena parte van a ser financiados con las modificaciones de Ganancias a las empresas.