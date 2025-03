El periodista Ricardo Bustos, con una trayectoria de 40 años en los medios de comunicación, fue señalado como un posible candidato de La Libertad Avanza en Chubut para las próximas elecciones legislativas. Aunque aún no hay una definición oficial, su afinidad ideológica con el gobierno de Javier Milei y su reconocimiento en el ámbito público lo posicionan como una de las figuras más visibles dentro del espacio en la provincia.

Bustos, conocido por su periodismo de opinión, fue siempre claro respecto a su postura ideológica y su cercanía con el actual gobierno nacional. En una reciente entrevista con ADNSUR, se refirió a los rumores sobre su candidatura y reconoció que, aunque no ha recibido una propuesta formal, ha sido consultado por militantes y referentes del espacio. “Me han preguntado si me animo y claro que sí, pero esto no depende exclusivamente de mí”, afirmó.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

Si bien destacó que el partido aún no ha definido cómo seleccionará a sus candidatos, Bustos enfatizó que su vinculación con La Libertad Avanza se da de manera natural debido a su afinidad con las ideas del oficialismo. En este sentido, resaltó su diálogo con distintos dirigentes del espacio, entre ellos el diputado nacional por Chubut, Cesar Treffinger.

El periodista también hizo hincapié en el crecimiento del partido en la provincia y la existencia de otros militantes bien formados que podrían aspirar a una candidatura. Sin embargo, reconoció que la visibilidad mediática es un factor determinante en las elecciones.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

“La Libertad Avanza tiene muchos militantes en Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel. Hay gente preparada que podría desempeñarse bien en el Congreso”, destacó, aunque admitió que la falta de referentes con fuerte presencia en los medios puede ser un desafío electoral.

Sobre las formas de hacer política dentro del espacio libertario, Bustos aseguró que no le sorprende el estilo de Milei, ya que lo conoce desde hace una década y considera que es “el mismo de siempre”. Para él, las formas no son el aspecto más relevante, sino los resultados que se logren con las políticas implementadas. Asimismo, destacó la figura del ministro del Interior, Guillermo Francos, como un ejemplo de dirigente dentro del oficialismo con un perfil más moderado y dialoguista.

Alberto Fernández sobre minería: "Logramos que en la meseta de Chubut se explote oro y plata"

Con respecto al calendario electoral, Bustos mencionó que los candidatos deberán estar definidos antes de agosto y que el partido evaluará los mejores perfiles para representar a La Libertad Avanza en Chubut. Si bien desconoce si se realizarán internas o si se definirán por consenso, reafirmó que estaría dispuesto a postularse si así se lo requieren.

La posible candidatura de Bustos refleja el proceso de consolidación del espacio libertario en Chubut y deja abierta la discusión sobre quiénes serán los referentes que encabecen la propuesta electoral en la provincia. Con un partido en expansión y una base de apoyo creciente, el desenlace de esta definición será clave para el armado político de La Libertad Avanza en la región.