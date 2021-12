Bustos: “Bajar la edad de imputabilidad no resuelve el problema de fondo y sólo hará colpasar las cárceles”

La actual jueza de Faltas de Rawson, Silvia Bustos, fue la tercera postulante al STJ en brindar este miércoles su exposición en la sesión especial de la Legislatura. Explicó por qué se dedicó al trabajo comunitario, y se mostró a favor de unificar las salas de la corte chubutense y destacó que el juicio por jurados va a oxigenar al sistema.

Indicó que “como dice mi curriculum, que fue cuestionado por mi formación, me dedique al trabajo comunicatorio de manera permanente, trabaje en la asesoría de Trelew, cuando estaba implementándose la ley de protección integral de niñez adolescencia y familia con todo el andamiaje legal”.

Sesión especial de los postulantes para el Superior Tribunal de Justicia

Explicó que le tocó poner en funcionamiento el servicio de Trelew. “Teníamos una ley novedosa, Chubut fue pionera, y estos servicios abordaban cuestiones de vulnerabilidad, y desde allí empezamos a armar el andamiaje, me tocó esto de implementar un paradigma nuevo con una bajada a tierra para un escenario que no estaba preparado”.

En épocas en que no había un fuero especifico de Familia, dijo que le tocó ver “muchas mamás adolescentes con muchos hijos en situación de pobreza absoluta, se les brindó apoyo y ellas generaban violencia hacia sus hijos”. Indicó que “la situación cambio, antes la justicia no atendía estas problemáticas”.

Agregó Bustos que luego, cuando estuvo en el Servicio de Protección en Rawson “esto ya había avanzado un poco más, y al llegar a la coordinación me encontré que existía el Hogar de la Madre Sola, y desandar ese camino y convertirlo en el Centro Integral de la Mujer me brindó muchas herramientas que luego apliqué en mi vida, porque comenzamos a trabajar el tema de la inclusión”.

Afirmó que “quienes estamos en contacto con la gente sabemos que si los conflictos no se resuelven pasan al sistema penal y lo colapsan sin una solución real” y por ello, destacó que “la aplicación de la oralidad en el Código No Penal puede ser importante”, mientras que “en lo penal las sentencias son muy tardías y no llegan a tiempo”.

“La justicia civil necesita este cambio, tenemos una legislación de avanzada, pero aún falta que sea algo más real y concrete estos postulados abstractos”, dijo Bustos, quien opinó que el juicio por jurados “va a oxigenar, la participación de la ciudadanía le va a dar una mirada diferente. Desde fuera del sistema vemos las cosas desde otro lugar, y tenemos una ciudadanía entrenada. Creo que es un espacio que va a enriquecer al poder judicial y a la ciudadanía”.

Luego sostuvo que como jueza de faltas le tocó trabajar “temas como el consumo de alcohol, que está vinculado a la conflictividad en la vida cotidiana, y todos los sectores están atravesados por la problemática del alcohol”.

Sostuvo que “el desafío es resolver la conflictividad, el ciudadano debe conocer sus derechos y las herramientas para acceder a ello, y debe poder entender lo que dispone el juez, que muchas veces no es entendido por el vecino, que debe poder saber qué es lo que se decide y cuáles son sus opciones”.

Sostuvo que “la baja en la edad de imputabilidad no resuelve el problema de fondo y colapsara las cárceles” y expresó que en cambio “deben fortalecerse espacios y cambiar la mirada sobre las mujeres y las minorías sexuales, para empoderarlas y que puedan tener un crecimiento personal que permita que los niños crezcan desde otro lugar, ya que hoy en las familias con vulnerabilidad crecen solos, porque sus madres no acceden a trabajos dignos”.

Afirmó que “la justicia federal no está pudiendo resolver el problema de la droga, y abordarla desde la justicia provincial requiere un andamiaje que hoy no tenemos, y debemos prepararnos y no hacer magia y experimentar”. Y como perfil, expresó que “apuesto a jueces creativos, responsables y serios, que bajen a la calle, al barrio”.

“Tenemos que crear justicia cercana a la problemática basada en la resolución de conflictos para que cumpla con su rol de tutela efectiva”, dijo Bustos, quien anticipó que “si yo accediera al STJ tendría una mirada profunda con más conocimiento, es irresponsable hablar del presupuesto de un organismo al que no pertenezco, pero es importante fortalecer la defensa pública, tiene un buen servicio de profesionales, pero necesita más recursos”.

PREGUNTAS

Luego se abrieron las preguntas de diputados. Ante la requisitoria de Belén Baskovc, sobre si el STJ debería absorber a los empleados del servicio de protección de derechos que no tienen estabilidad, dijo Bustos que “no lo haría porque su riqueza es la cercanía con la gente, y deben fortalecerse allí. Si pasa al poder judicial va a burocratizar un servicio que tiene que estar descontracturado”.

Ante la consulta de Andrea Aguilera, dijo Bustos que está “de acuerdo a unificar las salas y dejar una sala única que va a brindar más transparencia a los justiciables al momento de decidir quienes intervienen”

El diputado Rafael Williams le preguntó que opina de la excesiva presencia de los funcionarios judiciales en los medios y en las redes, y sobre la violencia en las redes sociales hacia distintas personas.

Bustos opinó que “es importante que los ciudadanos conozcan quiénes son los que deciden, y en esto de que los jueces se acercan a la gente, deben marcar un ejemplo de ética, de respeto. Estoy de acuerdo en que la gente sepa lo que piensa, aunque a veces hay que replantear el tema de los excesos”.

Respecto a las redes sociales, dijo que “son un aprendizaje que tiene que darse y asumirlo con responsabilidad, y el derecho va detrás y se le ha escapado la posibilidad de reafirmar la dignidad de las personas, el respeto”.

Interrogada por Leila Lloyd Jones sobre la cuestión ambiental, dijo Bustos que “nuestra Constitución dispone que los ciudadanos tenemos derecho a un ambiente sano, equilibrado, y tenemos la obligación de preservarlo. No es algo que se pueda discutir, cuando adherimos a tratados internacionales”.

Finalmente, Carlos Eliceche le preguntó su visión ante los frecuentes cortes en las rutas provinciales, y dijo que “es una problemática habitual, pero en el caso de acceder al STJ, sería un adelanto de opinión. El derecho a manifestarse y el derecho a circular están en la constitución, y es un conflicto de intereses”, concluyó Bustos.