Bullrich se metió en la polémica entre Milei y Torres y ratificó su apoyo al Gobierno Nacional

Dos mandatarios del PRO, Jorge Macri y Rogelio Frigerio, respaldaron en un comunicado al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien también integra ese espacio político. En respuesta, Patricia Bullrich expresó su apoyo al Gobierno nacional.

"Ningún miembro del PRO puede estar de acuerdo ni validar la amenaza de confiscar propiedad privada. No solo es obsceno hacer esa amenaza, sino que son afirmaciones que ahuyentan inversiones, la creación de empleo y el progreso de nuestro país. El dilema es simple: o todo sigue igual o abrazamos la libertad y cambiamos", publicó la ministra de Seguridad en su cuenta de X, quedando menos de 30 días para concluir el cierre de listas de las elecciones del partido.

Nacho Torres recibió el apoyo de gobernadores y dirigentes tras el ultimátum a Milei

El conflicto surgió cuando gobernadores de la Patagonia respaldaron un reclamo de deuda por $13.500 millones, más de un tercio de su coparticipación mensual, contra el Ministerio de Economía. Ante esta situación, el mandatario local manifestó que no permitiría la salida de recursos energéticos de su provincia, recibiendo como respuesta del presidente, Javier Milei, la mención del Código Penal.

El cruce se da luego de que le reclame a Nación una suma de $13.500 millones correspondientes a la coparticipación y señale que "si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas".

El Presidente, citando el Código Penal en la red social X desde Estados Unidos, mencionó el artículo 194 que establece la condena para aquellos que obstaculicen el normal funcionamiento de los transportes y servicios públicos. En dicho artículo se establece que quien entorpezca estos servicios puede ser penado con prisión de tres meses a dos años.

Treffinger salió a apoyar a Milei y le pidió a Torres "dejar de hacer papelones"

El presidente se refirió a la veracidad de las declaraciones del gobernador de Chubut, mencionando que la verdad es fundamental. Además, expresó su sorpresa por las satisfacciones que le brinda el Principio de Revelación y su desagrado al observar cómo ciertos sectores políticos defienden sus privilegios a costa del bienestar de la población.

Por ese motivo, Torres lanzó: "presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias. Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mi me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer".

Torres: “Muchos me decían ‘Nacho, no seas boludo, no te enfrentes al gobierno nacional', pero no podemos seguir haciéndonos los distraídos”

En el cierre de la semana, Milei le hizo un clave anticipó al mandatario de Chubut: "Nachito, no te hagas drama que lo vamos a resolver en la Justicia... De paso aprendé a leer un contrato de deuda así te evitás quedar en un muy ridículo off-side. ¡Ánimo! Ya aprenderás".