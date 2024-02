La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha generado controversia al explicar sus declaraciones sobre los guanacos en Chubut. En una reciente entrevista, Bullrich mencionó que la meseta patagónica presenta una baja densidad de población y que sería beneficioso explotar la minería en la zona. Además, señaló la presencia de una gran cantidad de guanacos, más de dos millones y medio, los cuales estarían contribuyendo a la depreciación del suelo y afectando la actividad ganadera en Argentina.

La funcionaria nacional sostuvo que sacaron de contexto las declaraciones que realizó el martes por la noche y pidió a las provincias que "tomen decisiones inteligentes respecto a aquellas cosas que generan valor".

En medio de la pelea con el gobernador Ignacio "Nacho" Torres con el gobierno nacional por los fondos de coparticipación, Bullrich brindó una entrevista en LN + donde dijo que “desde la costa hasta la montaña tiene todo tipo de minerales y no vive nadie, hay más de un millón de guanacos".

La frase de Bullrich generó una respuesta por parte del vice de la provincia, quien sostuvo que sus declaraciones fueron realizadas con "desprecio" e "ignorancia".

"Decir que no vive nadie significa desconocer que hay gente que vive en Telsen, Gan Gan, Gastre, en el Paso del Sapo, el Paso del Indio", expresó Menna en radio Diez.

La ministra insistió en que la extensión de la meseta patagónica, la cual integra Chubut, tiene una gran riqueza que no fue explotada adecuadamente debido al abandono de los gobierno kirchneristas de la actividad rural que generó una "plaga" de guanacos.

Bullrich cuestionó la actitud del gobernador Torres, a quien apoyó activamente durante su campaña electoral, quien amenazó con cortar el suministro de petróleo y gas al país si el Gobierno nacional no devolvía recursos de coparticipación.

Incluso difundió un documento firmado por decenas de dirigentes del PRO para cuestionar al mandatario provincial.

Por su parte, Torres acusó a la funcionaria de haberlo usado en la interna partidaria contra Mauricio Macri.

“Patricia usó este conflicto para plantarse en frente de Macri por una puja partidaria y la verdad que lo lamento. Lo usó para ir por la presidencia del PRO. Macri se podría haber subido a esto por intereses y la verdad que tuvo un gesto de nobleza de decir ‘yo me pongo como mediador’ siempre con ánimo de ayudar. Patricia vió y dijo ‘che, ésta es la mía para buscar adhesiones’. Pero ahora, plantear una interna partidaria cuando el país está agonizando está muy alejado de la realidad de los argentinos”, afirmó en LN +.

Este miércoles, la funcionaria negó esta situación y aseguró que está dedicada a la seguridad a través de la gestión de su cartera ministerial. "No voy a dividir mi tiempo en una actividad partidaria. No voy a ir a la presidencia del partido, ya lo he dicho, es algo que está fuera de mi", afirmó.

Además, aprovechó para volver a criticar al gobernador chubutense y remarcó que un dirigente del PRO debe tener principios, entre los cuales destacó "estar siempre dentro del marco de la ley" y "nunca actuar bajo hechos violentos o extorsivos”

"El hecho de decir que 'voy a cerrar el grifo del petróleo no es algo razonable, atenta contra la propiedad privada, en un país que quiere atraer inversiones y que crezca en fuentes de trabajo", sentenció.