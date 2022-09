Patricia Bullrich, la presidenta del PRO a nivel nacional, visitó este domingo el Centro Comunitario del barrio Luis Vernet de Rawson, donde se reunió con militantes de su espacio político. En rueda de prensa de la que participó ADNSUR, expresó que "este viaje me deja mucha expectativa por el estado de ‘Juntos por el Cambio’ en esta zona porque se amplía cada día más".

“Nacho Torres incorpora nuevas figuras. Hoy se sumó el partido 'Despertar Rawsense' que se acaba de sumar con un candidato a intendente. Se suma mucha gente, propuestas y fuerza”, destacó.

‘Trampas electorales’ con la eliminación de las PASO

"Más allá las trampas electorales que se quieren hacer porque –en todo el país- quieren preservar el poder a cualquier costo con los cambios de las reglas a último momento, estamos con un proyecto de transformación del país en la Economía, la Educación y en la necesidad de generar una producción mucho más potente de la que tenemos hoy”, disparó.

"Con la eliminación de las PASO, hablo de las trampas electorales porque hay mucha desesperación en los Gobiernos provinciales que saben que pueden perder el poder. Entonces quieren hacer cualquier ‘trampa", alertó.

"Las reglas electorales son como un árbitro de fútbol porque no lo puede elegir un solo equipo sin que tiene que ser elegido por todos. Si hay reglas, no hay que cambiarlas a último momento", consideró.

“Es una preocupación como la inflación y la situación tan dura que atravesamos los argentinos como la imposibilidad de producir por la falta de insumos. Todos nosotros estamos dispuestos a arreglar esos temas”, aseguró.

Chubut en el proyecto presidencial

“No se trata que Chubut sea un tema de una proyecto presidencialista individual. La provincia tiene un enorme potencial y es motor de la Argentina porque es la cuarta exportadora del país. Eso demuestra la importancia que haya un Gobierno de desarrollo, progreso, austero y con capacidad de manejar la provincia sin fundirla. Para nosotros, es muy importante”, valoró.

Advertencias a ‘Juntos por el Cambio’ en Chubut

"Siempre hay idas y vueltas. Es importante que entre todos cuidemos a la coalición que tiene que tener ciertas reglas. Si decimos que las reglas del juego sobre las PASO no se tienen que cambiar, lo mismo tiene que ser para Chubut. Somos una coalición nacional que tiene pilares más allá de las particularidades. Los temas nacionales que hacen al conjunto de la coalición es importante respetarlos”, advirtió como un mensaje a sus aliados políticos internos.

"El PRO y sus aliados apunta a tener candidatos propios en toda la provincia. Lo importante es elegir a los mejores en cada lugar. En Rawson, se acaba de proclamar a un candidato de un partido local. No es un tema de marcas, lo importante es quienes tengan las condiciones de gobernar. Hay que ver el compromiso de gestión y cambio profundo", anticipó.

Atentado a Cristina Fernández

"La situación que vivió la vicepresidenta Cristina Fernández es muy dura. Que te pongan una pistola en la cabeza es muy duro. El Gobierno tiene que pensar en que –en esos momentos- tiene que llamar a toda la ciudadanía y no partidizar los temas para no terminar al otro día con un feriado y un acto propio. No me pareció a la altura del problema que tuvimos que fue el intento de asesinato de una vicepresidenta de la Nación", señaló.

Sobre un posible diálogo entre Mauricio Macri y la vicepresidenta, Bullrich expresó que "me dicen que no hubo –absolutamente- nada, así que se hablan de cosas de las que el mismo Macri no sabe de qué se tratan".

VISITA A RAWSON Y PUERTO MADRYN

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, participó en un encuentro partidario donde el referente local, Daniel Hollman, asumió como presidente del Pro en Chubut.

Allí aseguró que “estamos más firmes que nunca para llevar un proceso de transformación que haga despegar definitivamente a la Argentina de este modelo populista que solo trajo pobreza y retroceso. El gobierno debe acompañar y no asfixiar ni presionar a los argentinos”.

Del acto de asunción de Hollman, además de Bullrich que viajó acompañada por Damián Arabia, secretario de la presidencia Pro, participaron -entre otros dirigentes- el senador nacional Ignacio Torres; la diputada nacional Ana Clara Romero; y Maximiliano Valle, candidato a intendente de la ciudad de Rawson.

La presidenta del Pro, que después de Rawson recorrió la ciudad de Puerto Pirámides y se mostró junto a su intendente Fabián Gandón, añadió que “me llevo mucha expectativa de cómo está Juntos por el Cambio ampliándose cada día más. Ese crecimiento lo noto en cada provincia y estoy convencida que -más allá de las trampas electorales- estamos firmes con un proyecto de transformación del país en la economía, la educación y el trabajo”.

Bullrich continúa con su recorrida por todo el país y visitará, próximamente, las ciudades de Catamarca y La Rioja. “Hay mucha desesperación en los gobiernos provinciales que pueden perder el poder y salen a hacer cualquier cosa. Las reglas electorales son lo que un árbitro de fútbol a un partido: deben ser imparciales y dar las garantías suficientes para que los ciudadanos puedan elegir y votar libremente”.