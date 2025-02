Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, salió al cruce de las críticas hacia Javier Milei luego de su sugerencia en redes sociales de invertir en el token $LIBRA. En defensa del presidente, Bullrich afirmó que "el Presidente no es el Estado" y que tiene "libertad de expresión".

La funcionaria nacional cuestionó a la oposición, señalando que lo ocurrido con el tuit de Milei fue un intento por "bajar al Presidente". "Lo que pasó anoche con un tuit del presidente fue una bomba atómica para intentar desestabilizarlo, algo increíble. Pedir un juicio político por un tuit", expresó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Bullrich aclaró que el tuit de Milei tenía como objetivo resaltar cómo ciertos inversores podían contribuir al financiamiento de empresas o pequeños inversores, sin imponer una decisión sobre nadie. "El Presidente consideró que había ciertos inversores que le hacían bien al país y publicó el tuit. Fue solo para mostrar una opción, cada quien decide lo que hace", indicó.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

Asimismo, subrayó que la empresa promovida por Milei no era desconocida, ya que había trabajado previamente con la Ciudad de Buenos Aires. "No es una empresa que apareció de la nada, ya estaba en una feria. Sin embargo, el Presidente decidió eliminar el tuit porque, si cada cosa que hace se convierte en un conflicto, no vale la pena. Nos piden un juicio político, intentan desviar la atención, pero no vamos a salirnos de nuestro camino", remarcó.

Sobre la polémica generada, la ministra insistió en que el Presidente tiene derecho a expresar sus opiniones. "Si va a inaugurar una empresa, no está diciendo a todos que compren ese producto. Si es una empresa automotriz, está apoyando emprendimientos", añadió.

Por otro lado, criticó la actitud de la oposición, acusándola de querer "golpear al Presidente". "No creo que el presidente haya actuado sin saber de qué se trataba la empresa. Él sabe lo que hace", afirmó.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

Bullrich concluyó refiriéndose a la lógica política de la oposición, que a menudo confunde el rol del Presidente con el Estado. "Este Presidente no es el Estado. Es el Presidente de la Nación, es un gobierno, no es el Estado, y lo que hacen es atacarlo constantemente", concluyó.