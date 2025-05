Este domingo 18 de mayo y luego de emitir su voto, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, no dudó en criticar al expresidente Mauricio Macri tras su reciente conferencia, calificándola como “de muy poco carácter”. Bullrich expresó que las declaraciones del líder de Juntos por el Cambio se mostraron como un acto de debilidad y cuestionó la estrategia de comunicación del expresidente.

“La conferencia de Macri me pareció de muy poco carácter. Es ponerse en una situación de debilidad”, aseguró la ministra, al tiempo que reiteró que el video viralizado por la militancia de la coalición no tenía ningún tipo de respaldo oficial de La Libertad Avanza (LLA), espacio en el que Macri se encuadra. Bullrich hizo especial hincapié en la diferencia entre lo que la militancia comparte y lo que realmente representa a la coalición, subrayando que las acciones individuales no deben confundirse con posicionamientos políticos oficiales.

“La militancia puede compartir lo que quiera, pero eso no significa que sea algo oficial”, afirmó. La ministra también hizo referencia al video que circuló el jueves pasado, donde se criticaba duramente al Gobierno nacional, y cuestionó las prácticas en torno a dicha difusión: “¿Por qué no piensan en las prácticas de ese video?”, interrogó Bullrich, aludiendo al tono de confrontación utilizado en el mismo.

En su discurso, la ministra se refirió al concepto de “vale-todo” que, según ella, fue instalado por el equipo de Macri. A su juicio, este tipo de estrategias de confrontación podrían contribuir al enrarecimiento de la campaña electoral y alejar a la política de los principios de respeto y moderación que considera necesarios en un proceso democrático.

Por otro lado, Bullrich aprovechó la ocasión para resaltar la importancia de las elecciones en curso. Según la ministra, lo que está en juego en esta contienda electoral es el rumbo del país: “Se define si seguimos con un modelo que está cambiando la Argentina o si volvemos al kirchnerismo, que nunca ganó en la Argentina de manera legítima”, indicó, al tiempo que expresó su confianza en los resultados de las urnas.

Además, Patricia Bullrich se refirió a la seguridad durante los comicios. En un gesto simbólico, la ministra emitió su voto en el tradicional predio de La Rural, donde destacó la labor de la Gendarmería en la supervisión de la jornada electoral. “Es la primera elección en la historia donde la Gendarmería está a cargo de toda la seguridad”, subrayó la ministra, haciendo énfasis en el esfuerzo y la organización desplegada para garantizar la transparencia y el orden en la jornada electoral.

El cruce de declaraciones entre los líderes de la oposición y el Gobierno nacional pone de manifiesto la tensión política que se vive en el marco de las elecciones, mientras la seguridad y las estrategias comunicacionales continúan siendo temas clave en la disputa

LA DENUNCIA DE MACRI Y LA CONFERENCIA DE PRENSA

En la víspera de la votación en la Ciudad, Silvia Lospennato, acompañada por Mauricio y Jorge Macri, denunció públicamente la circulación de un video manipulado mediante Inteligencia Artificial. En él, se escuchaba una voz que supuestamente pertenecía a Macri, anunciando que Lospennato se retiraba de su candidatura. La pieza audiovisual, distribuida a través de cuentas vinculadas a La Libertad Avanza, fue calificada por los dirigentes como un claro intento de “fraude digital”.

Lospennato no escatimó en palabras y expresó su indignación ante lo sucedido. “Es muy triste la utilización de la mentira, de la violencia. No vale todo en una campaña electoral”, afirmó con firmeza, mientras reafirmaba su compromiso político y aseguraba que seguiría siendo una persona de palabra, dispuesta a cumplir con lo prometido. De este modo, intentó calmar la conmoción generada por el video manipulado que ponía en duda su candidatura.

Mauricio Macri, visiblemente molesto, fue aún más contundente en su denuncia. “Esto rompe todas las reglas”, afirmó, y señaló directamente a Santiago Caputo, asesor digital de Javier Milei. En una declaración llena de enojo, Macri añadió: “Lo que necesitamos para sacar el país adelante no es un grupo de loquitos, necesitamos gente equilibrada”. Su reproche apuntó al entorno cercano de Milei, al que acusó de promover prácticas sucias con fines electorales.

El video en cuestión fue difundido por cuentas relacionadas con el oficialismo libertario, y en él se escuchaba la voz artificial de Macri supuestamente anunciando su apoyo a Manuel Adorni, vocero presidencial, en vez de a Lospennato. Ante este ataque, el PRO presentó la denuncia judicial correspondiente, logrando que las plataformas de redes sociales retiraran de inmediato el video manipulado.

Jorge Macri, por su parte, se sumó a la crítica y calificó la manipulación como un “acto criminal”. “La sustitución de identidad es un delito penal”, subrayó, instando a toda la dirigencia política a reflexionar sobre la gravedad de este hecho. Además, hizo un llamado a los libertarios que difundieron el material, destacando que, en tiempos de fragilidad social y política, manipular la voluntad del electorado es una conducta extremadamente peligrosa.

El exmandatario también aprovechó para enviar un mensaje directo al entorno de Milei. “No me vengan ahora con que son unos tuiteros sueltos cuando el hombre más poderoso de su gobierno, según el propio presidente, Santiago Caputo, tuitea estos videos truchos hechos con IA”, destacó. Macri desestimó la excusa de que se tratara solo de influencers en redes sociales, acusando a los libertarios de orquestar una campaña de desinformación a gran escala.

Desde el entorno de Lospennato, confirmaron que las acciones legales por este ataque digital apuntan a individuos específicos. El objetivo es que se investigue no solo desde el punto de vista penal, sino también electoral, la responsabilidad en la difusión del video manipulado. “El tiempo va a poner claridad en todo esto”, concluyó Jorge Macri, dejando abierta la posibilidad de más denuncias en el futuro.

Con información de Noticias Argentinas y Data Clave, redactada y editada por un periodista de ADNSUR