CAPITAL FEDERAL - La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, se refirió a la crisis económica y social que atraviesa la Argentina a raíz de la pandemia del coronavirus y se quejó: "Los que reman van presos y los que están en el delito salen a la calle".

La exministra de Seguridad de Cambiemos dijo que Alberto Fernández "está absolutamente perdido en esta situación" y en diálogo con Mesa Chica, emitido por LN+, le envió un mensaje al Presidente: "No alcanza con poner cara de bueno en las conferencias. Hay que saber tomar decisiones. Y él ha tomado la peor decisión de pensar que la cuarentena es la cura, ha encerrado a todo el mundo y lo único que circula es el virus. Tuvimos el ejemplo claro: los que reman, como el caso de Ariel Suárez, van presos. Los que no la reman, los que están en el delito, salen a la calle. Parece el mundo del revés".

Bullrich se refería al remero que volvió a entrenarse después de cinco meses y, al hacerlo sin autorización en plena cuarentena, Prefectura le labró un acta."Estaba solo haciendo un deporte, salió al río como podría haber salido a caminar o a hacer una compra. Aquellos que la reman, que les cuesta terminan con problemas y el Presidente hasta el día de hoy, después de 145 días, no tuvo ni siquiera el gesto de bajarse el salario, ni tampoco los funcionarios", sostuvo.

Además, la exministra subrayó9 que "la cuarentena está mal hecha, es larga y lo único que hace es fundir a las familias, al país entero, y no resolver el problema de salud".

Sobre las declaraciones de Fernández respecto del "botón rojo" que podría apretar si se aumenta la circulación, Bullrich dijo que ahora "estamos mucho peor que hace cuatro meses y medio" porque el mandatario "ya lo apretó siete veces". "Siete veces dijo que iba a hacer una cuarentena estricta y la gente hizo lo que pudo porque tiene que trabajar. Hoy en día estamos en el peor de los mundos, con más casos, con la gente agotada, con la economía destruida, con ministros que dicen: 'Los vuelos no vuelven nunca más, la escuela no sabemos cuándo'. ¿Qué es el botón rojo? ¿El botón de la destrucción de la Argentina? No se entiende", agregó.

Juan Grabois y la toma de tierras

Bullrich también apuntó contra Juan Garbois tras sus polémicas declaraciones. "En un país sin ley, donde están tomando terrenos en Villa Mascardi, en La Matanza, Moreno, hay un señor que sale a prender fuego, a ir contra la propiedad privada, contra la gente que con mucho esfuerzo se compró su terrenito y a alentar esta idea de una Argentina de la barbarie, de salvajismo, del sálvense quien pueda", dijo Bullrich sobre los dichos de Juan Grabois y la "oleada de toma de tierras".

El Gobierno "tiene que poner límites" a esas ideas porque "generan violencia, desorden y la usurpación como regla", evaluó.

En ese marco, consideró positivo que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, esté en contra. "Me alegra que haya dicho que la usurpación es un delito, pero hace pocos días la ministra Sabina Frederic lo recibió a Grabois y lo hizo copartícipe de la seguridad. Y si el que va a estar ahí va a avalar la toma de terrenos, parece que es poner al lobo a cuidar a las gallinas", ironizó.

Fuente: La Nación