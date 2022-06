Un dato político que no pasó inadvertido fue la asistencia a dicha jornada del vice intendente, Othar Macharashvilli, de quien el organizador valoró especialmente su participación como forma de “abrir los debates en busca de consensos” para afrontar los problemas de la región.

“La presencia de Othar fue un gran gesto –reconoció Buffa-, porque era el objetivo de la charla, el de generar la apertura a un debate sobre los problemas de la ciudad y la provincia, para tratar de salir de esta eterna vorágine electoral, para poder discutir temas que son urgentes como el agua y las obras de infraestructura”.

En el encuentro, participaron más de 130 personas entre las que se contaron representantes de la Cámara de Comercio, de Servicios Petroleros, del Colegio Público de Abogados y público en general, según reseñó Buffa, que había sido el organizador.

El presidente Fernández ya está en Alemania para participar de la cumbre del G7

Estuvieron presentes, además de Prat Gay, el diputado nacional por Buenos Aires Fabio Quetglas; Marina Sánchez Herrero (ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación) y el chubutense Gustavo Menna, ex diputado nacional. Entre otros temas, se abordaron temas relacionados al rol de la mujer en la justicia, la crisis hídrica y la boleta única de papel.

El referente del radicalismo local, que suele ejercer un crítico rol hacia la figura del intendente Luque desde su banca como presidente del bloque de Juntos por el Cambio, destacó que el vice intendente haya asistido tras aceptar una invitación institucional.

“Valoro mucho la decisión de haber asistido y también sus palabras posteriores, porque es la posición de entender que se trataba de debatir y escuchar, incluso desde la crítica, porque no estoy diciendo que Othar haya estado de acuerdo con todo lo que se dijo en la jornada. Pero si no empezamos a ejercer este marco de debate y diálogo, pocas veces vamos a poder tener este ejercicio. Es lo que tanto criticamos desde la oposición, porque el oficialismo tiene una mayoría agravada en el Concejo y no favorece el debate”.

El poder entre bambalinas: los fueguitos de la política no alcanzan a derretir el hielo del invierno

Como ejemplo, dijo que durante el debate a Prat Gay le preguntaron si el gobierno nacional debía adoptar medidas en forma gradual o de forma más acelerada, pero la respuesta apuntó a que esto no se puede proyectar si antes no se buscan los consensos necesarios en el ámbito legislativo, lo que implica el diálogo con la oposición.

“Se deben buscar acuerdos y consensos programáticos, debemos empezar a subsanar la grieta para trabajar en beneficio de la comunidad –insistió Buffa-. Me pareció un gran gesto del vice intendente desde su rol institucional y ha levantado la vara para la discusión”.