COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El concejal de Juntos por el Cambio, Tomás Buffa, expresó su repudio sobre la distribución que se realizó sobre los Aportes del Tesoro Nacional (A.T.N.) para los municipios de Chubut, e indicó que “no hay precisiones acerca de cuáles fueron los criterios utilizados por el Gobernador para de estos fondos. Incluso caprichosamente dejó afuera a Gobernador Costa y afectó a Comodoro Rivadavia”. El gobernador Mariano Arcioni explicó que se repartió "entre municipios que no pudieron gestionarlo".

“Comodoro tiene el 40% de la población de Chubut”, enfatizó

En este sentido el legislador radical indicó que “Arcioni deberá explicar a los comodorenses porque no siguió un criterio objetivo para la distribución de los ATN que establece la Ley II n°6 ex 1.564. Más allá que el decreto nacional que distribuyó estos fondos no preveía cual debía ser el criterio de distribución, hecho que fue fuertemente criticado por nuestro diputado nacional, el gobernador debía hacer prevalecer los criterios objetivos de distribución que marca la normativa. Los fondos que se distribuyen son públicos, no son del Gobernador y del Presidente

El edil afirmó que “no estoy en contra que otros municipios se vean favorecidos con aportes para afrontar esta crisis, pero Comodoro Rivadavia debió percibir alrededor de 15 millones de pesos y no, 4 millones como se dispuso".

“Nuevamente nos vemos encerrados en una interna que genera diferencias dentro del mismo espacio político, y nuevamente los perjudicados somos los comodorenses. Mientras el peronismo provincial y local se pone de acuerdo, en Comodoro hay familias que necesitan con urgencias respuestas concretas en un momento tan delicado como el que nos toca atravesar.” resaltó el concejal Buffa, quien además criticó también la falta de transparencia en la publicaciones de estas normas en el Boletín Oficial de Provincia, vulnerando el Derecho al acceso a la información de todos los ciudadanos de Chubut”, cuestionó.

Para finalizar Tomás Buffa anticipó: “Vamos a propiciar desde el Concejo Deliberante el repudio a la decisión del Gobernador, ya que discrecionalmente afecta los intereses de toda la ciudad”.