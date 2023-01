Tomás Buffa valoró el lanzamiento de la fórmula Damián Biss-Gustavo Menna para la gobernación provincial y lo consideró un reflejo del objetivo de fortalecer a la radicalismo que se fijó en abril del año pasado, cuando asumieron las nuevas autoridades provinciales de la UCR. En entrevista exclusiva con ADNSUR, el también concejal y aspirante a la intendencia de Comodoro dejó varias definiciones calientes.

“Lo que pasó el sábado fue una consecuencia de ese trabajo que venimos realizando –ponderó-, con un plenario en el que hubo más de 250 dirigentes y confirmamos la fórmula conformada por Damián y Gustavo, como punto de partida de lo que será el debate de 2023, fortaleciendo a un espacio que creemos competitivo y con chances reales de llegar al gobierno”.

En ese camino, aclaró, “será la propia UCR la que fije sus candidatos y definirá sus posicionamientos” sobre los distintos temas de la agenda política.

El también concejal de Comodoro Rivadavia señaló que la UCR acatará lo que dispongan las autoridades nacionales, en cuanto a la definición de candidaturas dentro de Juntos por el Cambio y el mecanismo de internas abiertas, una vez establecidos los padrones de los partidos que conforman la coalición y también de independientes.

Sin embargo, advirtió que por la premura de los tiempos de la elección en Trelew, cuya intendencia se elegirá a mediados de abril de acuerdo con la convocatoria del intendente Adrián Madera para anticipar los comicios en esa ciudad, los tiempos no permitirían esperar a que se adopten los acuerdos y reglamentos dentro de la alianza a nivel provincial.

“Lo que se vio el sábado es la gran premura de plazos que tenemos en Trelew, además del problema de financiamiento de una elección para 70.000 u 80.000 electores si fuera una interna abierta –explicó el presidente de la Convención radical-. Hay que considerar no sólo los colegios, sino los padrones, presidentes de mesa, escrutinio, correo, etc, para que todo esto tenga el marco necesario de transparencia, que garantice un resultado justo”.

En ese plano, planteó que en Trelew hay un escenario particular, ya que el oficialismo,” a través del intendente Adrián Maderna puede tratar de introducirse en un proceso interno de otro partido, para evitar que gane, o debilitarlo, un candidato competitivo como el nuestro. Por todos estos dilemas, la conducción decidió darle al comité de Trelew las herramientas para avanzar en acuerdos con la dirigencia del PRO y el Polo Social, para que avancen en acuerdos y las integraciones”.

Consultado si esto supone además autonomía para resolver internas cerradas en aquella ciudad, Buffa respondió afiramativamente:

“En este caso particular sí, por la premura de los tiempos –insistió-. Estimamos que el 15 febrero deberían estar firmados los acuerdos y sería injusto que Trelew quede delimitada a los acuerdos y reglamentos provinciales, cuando tiene una definición tan pronta”.

Al insistir sobre el riesgo de una interna abierta, reiteró críticas al intendente de Trelew: “El PJ maneja estructura y un presupuesto importante, por lo que puede hacer una movilización en contra de una lista. Hay que tenerlo en cuanta, porque sabemos que Maderna y su gente están mirando con buenos ojos meterse para quitar competitividad a nuestro candidato”.

Comodoro y la interna con Ana Clara Romero

Buffa se refirió también a su decisión de jugar una candidatura a la intendencia de Comodoro Rivadavia, aunque no cerró las puertas a un posible acuerdo con su principal contendiente interna, Ana Clara Romero.

“Sostengo lo que dije hace un tiempo –respondió-, soy un soldado de la UCR y voy a estar donde el partido me necesite, mientras la estrategia sea la de fortalecer a la UCR y al espacio voy a acatar las decisiones y tomarlo con la responsabilidad que eso significa. La UCR tiene derecho a presentar su candidato si no comparte algunas decisiones, como también lo tiene el PRO y el Polo Social. Creo que Ana Clara es una gran referente que representa bien al espacio, pero no es la única y hay que dar la discusión para aprovechar la chance que tenemos de llegar al gobierno municipal en 2023”.

Por eso consideró que se debe trabajar en un programa de gobierno conjunto, para bajar la presión impositiva en la ciudad y lograr que el gobierno nacional desembolso los fondos para las obras de infraestructura pendiente.

Ante la consulta de si no está descartada la posibilidad de una fórmula de consenso con la diputada Romero, respondió:

“De ninguna manera se descarta el apoyo de la coalición si hay un acuerdo como tampoco descarto ser candidato en la interna por el radicalismo. Esto no lo plantea sólo la UCRI, sino que coinciden también otros sectores que quieren fortalecer al radicalismo”.

Para Buffa, la posibilidad de llegar a un consenso que evite la interna en Comodoro Rivadavia dependerá de un acuerdo programático claro y “del reconocimiento a las estructuras partidarias que vienen poniendo el hombro y trabajando desde el año 2015 en este objetivo, porque algunos se olvidan de todo ese camino para conformar una opción de gobierno que hoy nos da claramente la posibilidad de llegar a conducir el municipio, que es fruto de un trabajo de varios años y no necesariamente del último resultado electoral”.