“Lo descarto de pleno y de raíz, porque las alianzas partidarias no dependen de un dirigente, mucho más en un año electoral como éste, sino que dependen de los órganos constitutivos –afirmó el concejal-. Y como presidente de la convención provincial del radicalismo que es un órgano asambleario, lejos estamos de avanzar en un acuerdo programático con el kirhcnerismo”, enfatizó, en diálogo con Actualidad 2.0.

Para el también concejal y pre candidato a intendente de Comodoro, “en un año electoral todos buscan sacar agua para su molino, pero lo que sí creo es que algún ruido estamos, significa que hacemos las cosas bien y por eso todos quieren usufructuar lo que estamos trabajando”.

“La plaza fue un proyecto de los vecinos de barrio Médano”

Buffa también tomó distancia de los halagos que le profirió el intendente durante la apertura de la licitación para construir la plaza en barrio Médanos, al destacar el proyecto como un impulso de parte del concejal radical:

“Esos dichos también los enmarco en el año electoral, con este tipo de meta mensajes que suelen sucederse. Yo siempre he trabajado en el lugar que debemos estar, con la responsabilidad de ejercer una oposición no destructiva, de acompañar cuando las cosas están bien y corregirlas cuando están mal. No me puedo hacer cargo de los dichos del intendente”, señaló.

Asimismo, reconoció que el proyecto de la plaza no es de su autoría, sino que es una gestión de muchos años de los propios vecinos del barrio Médano: “Ellos lo vienen impulsando y lo único que me pidieron a mí es que verificara si la obra estaba incluida en el presupuesto 2023, fue lo que hice, pero por honestidad intelectual quiero aclarar que lo gestionaron los vecinos y yo sólo lo acompañé”.

Pacto con Torres hasta el domingo

Respecto de la relación con el frente interno, tras las críticas recibidas de parte del senador Ignacio Torres, dijo que pudieron hablar de frente y acordar una tregua, de cara a las elecciones del domingo en Trelew. Semanas atrás, el legislador nacional lo había criticado y lo acusó de trabajar para el oficialismo local y los intereses del intendente Luque.

“Hemos hablado personalmente cuando vino al Concejo a pedirme que deje la presidencia del bloque en manos de la concejal del Pro, Digna Hernando de Blanco y yo le dije que es un error estratégico discutir en estos términos. Podemos tener diferencias metodológicas en un mismo espacio, pero nuestro objetivo común es otro y hay un pacto maduro de que hoy lo más importante es la elección en Trelew. Cualquier diferencia interna debe correrse de lado y apoyar la candidatura de Merino para que sea el nuevo intendente de Trelew”.