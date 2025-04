El intendente de Dolavon, Dante Bowen, anunció este miércoles en conferencia de prensa "voy a ser candidato a diputado nacional en octubre", ya que luego de reuniones con el peronismo en diferentes lugares "hemos recibido apoyo y acompañamiento, así que estamos muy contentos y me parece que era un buen momento para blanquearlo ante la sociedad, para que todos estén al tanto".

Indicó que "nosotros no especulamos con esta situación ni con la coyuntura política, creo que es un tiempo de renovación y estamos dispuestos a hacernos cargo y recoger el guante y empezar a construir algo que nos permita volver a representar a las mayorías".

El.jefe comunal explicó que "queremos construir algo amplio que no sea estrictamente partidario, hay que armar un gran frente electoral que convoque a todos los que quieran transformar, a todos los partidos, a todas las organizaciones vivas de Chubut y es importante también pedir el acompañamiento en esta candidatura".

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

Y afirmó que "mi idea es representar los intereses de los chubutenses en el Congreso de la Nación y no a los intereses de los grandes grupos económicos como hacen muchos diputados que acá son rebeldes pero después allá son muy modositos y defienden otros intereses que no son los de los chubutenses, así que me parece importante esto".

En un mesa a la dirigencia del PJ, señaló que "no hay que decidir candidaturas en mesas chicas, entre gallos y medianoche, entre 2 o 3 personas, creo que tiene que construirse desde abajo hacia arriba, nosotros estamos dispuestos a hacer eso, creo que es momento de convocar a todos, no de cerrar sino de abrir puertas, abrir el diálogo y escuchar a todos y eso es lo que queremos hacer de cara a octubre".

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

RENOVACIÓN

Bowen sostuvo además que "queremos lograr una renovación de la política , que eso es parte me parece de la etapa que está asignada por una renovación y creo que nosotros necesitamos construir un espacio que vuelva a enamorar a los chubutenses, que vuelva a generar credibilidad, confianza, así que estamos en ese camino".

Insistió en que “si hay muchos candidatos, lo que debería haber es internas abiertas para que toda la comunidad participe, que no sea solo un partido o dos o tres partidos, sino internas abiertas”.

Y criticó que "el Gobernador Torres es un aliado incondicional de Milei porque así lo expresa en cada una de las votaciones que hacen en el Congreso donde han votado un montón de ajustes y la verdad que está condicionado por mi ley y creo que esa alianza lo perjudica bastante y sobre todo lo va a perjudicar en esta elección".

Alberto Fernández sobre minería: "Logramos que en la meseta de Chubut se explote oro y plata"

Respecto a Juan Pablo Luque, dijo "es un tipo que no hablo, lo vi en su momento en Enero en Esquel, cuando él manifestó en ese momento que no tenía intenciones de participar, pero la verdad que no he vuelto a hablar, tengo una charla pendiente con él".

Luego remarcó que "hay muchos diputados que pertenecen al gobierno provincial, al PRO, Ana Clara Romero, Ávila, etcétera, que han sido funcionales a Milei y muchas de las leyes que se están impulsando, insisto, están pensadas para defender intereses de los grandes grupos económicos y no del pueblo argentino y menos aún de los chubutenses. Creo que hay que ir al Congreso a defender a los chubutenses, así que pedimos acompañamiento a la gente que me acompañe en este próximo paso, en el próximo escalón, y que queremos construir algo grande y no vamos a parar hasta que todo sea como lo soñamos", concluyó.