El candidato a diputado nacional por el Partido Libertario de Chubut, Carlos Botazzi, explicó que su decisión de entrar en política se originó por una mezcla de frustración y compromiso. “Tengo hijos, nietos, he puesto mis ahorros en emprendimientos y podría irme, como hicieron muchos amigos pero quiero luchar por este país y sus ideas”, expresó.

En su análisis, criticó duramente la calidad de los actuales legisladores, llegando a decir que “me dan vergüenza” y que por eso quiere ocupar una banca junto a Ariana Mellao lo acompaña en la fórmula del Partido Libertario.

“GIGANTE CON PIES DE BARRO”

Sobre La Libertad Avanza y la figura provincial de César Treffinger, Botazzi expresó que su conformación responde más a un frente electoral oportunista que a un verdadero proyecto político homogéneo.

A continuación, reprochó “es un conglomerado con ideologías contradictorias, un ‘gigante con pies de barro’ que no resistirá”. En contraste, aseguró “representamos la única propuesta que sostiene el programa de Milei sin alterar sus principios”.

En cuanto a la función del Congreso en la actual gestión, Botazzi señaló que el oficialismo no cuenta con mayoría y no obtiene apoyo suficiente para avanzar sus proyectos económicos.

“Mi intención de levantar la mano por las ideas correctas que defiende el Presidente”, afirmó en el programa de TV 'Sin Hilo' que se emite por canal 12.

El candidato realizó una crítica al sistema político y a la calidad de sus representantes comparando el actual Congreso con la idea original de Alberdi de “poner a los mejores”. En ese punto, subrayó su compromiso personal para enfrentar esa realidad desde el Poder Legislativo.

“PURISTAS” VS. FRENTES ELECTORALES ARMADOS

Sobre la relación con otras figuras y sectores del espacio libertario, Botazzi aclaró que respeta a voces como Victoria Villarruel – actualmente - no hay vínculos estrechos ni convergencia plena. Su foco está en construir una alternativa transparente y democrática desde el Partido Libertario que logró – recientemente - su sello electoral tras superar trabas legales.

El candidato también remarcó las diferencias ideológicas entre el Partido Libertario y otros sectores que integran La Libertad Avanza. “Esa dispersión interna en este frente es un indicio de la fractura a futuro del espacio", explicó. Invitó al electorado a distinguir entre “puristas” y “frentes electorales armados”.

Botazzi respaldó las líneas económicas impulsadas por Milei en materia de reducción de impuestos e incentivos para impulsar las inversiones. Como ejemplo, señaló “Río Negro fomenta un clima de seguridad jurídica que Chubut aún no logra en lo que limita el desarrollo local a pesar de contar con recursos estratégicos”.

A modo de conclusión, hizo referencia a la necesidad de una reforma previsional que incluya “la incorporación formal de trabajadores para sanear el sistema jubilatorio en reemplazo del modelo actual que agotó el ahorro privado y derivó en inflación”, consideró.

El candidato a diputado nacional por el Partido Libertario de Chubut, Carlos Botazzi, concluyó confiando en su fórmula de su espacio político como “la única alternativa para defender las ideas que el país necesita para superar la crisis política y económica actual y poner a Chubut en un rumbo diferente”.