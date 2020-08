BRASIL (ADNSUR) - El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que “es el momento” de “volver a la normalidad” de las actividades económicas pese a que el país, el segundo con más casos de coronavirus y más muertes por la enfermedad en todo el mundo, aún no llegó al pico de la curva de contagios.



“Es el momento de abrir el comercio con responsabilidad, volver a la normalidad y rescatar los empleos”, manifestó Bolsonaro en un video divulgado hoy en sus cuentas en diversas redes sociales.



El mandatario recordó que hace cinco meses dijo públicamente que la epidemia exigía respuestas tanto sanitarias como económicas y sostuvo que el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, le dio la razón la semana pasada.



“En marzo de este año dije que teníamos dos problemas graves por delante, el virus y el desempleo, y que ambos tenían que ser tratados simultáneamente y con la misma responsabilidad”, dijo Bolsonaro y ratificó que si no se combate el desempleo originado en la pandemia mientras hay cuarentena, se producirán más muertes.



Por ese motivo, incluyó en su video la reciente declaración de Tedros según la cual “la pandemia es la demostración de que economía y salud son inseparables” y la opción entre ambas es falsa, según la agencia de noticias EFE.



Bolsonaro sostuvo que mientras en los últimos cinco meses algunos gobernadores y alcaldes eligieron “destruir empleos en Brasil”, en referencia a las cuarentenas, su gobierno prefirió apoyar a las empresas para que pudieran mantener a sus trabajadores.



Asimismo, reivindicó el subsidio creado para ayudar a la población afectada por las cuarentenas, que beneficia a unos 60 millones de personas entre desempleados, trabajadores informales y personas sin recursos.



“Ese valor (equivalente a unos 107 dólares) puede no ser mucho para quien lo recibe pero es mucho para Brasil, que gasta 50.000 millones de reales (unos 8.930 millones de dólares) por mes”, remarcó.

Desde el comienzo de la pandemia, Brasil sumaba 3.582.362 casos confirmados de coronavirus y 114.250 fallecimientos por la enfermedad, según el último balance oficial, divulgado anoche.

Solo Estados Unidos contabiliza más contagios y más muertes por Covid-19 que Brasil en todo el mundo. (Fuente: agencia Télam)