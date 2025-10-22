Boleta Única de Papel en Chubut: cómo votar en las legislativas del 26 de octubre

Este 26 de octubre, la ciudadanía argentina participará en elecciones legislativas nacionales bajo un sistema inédito: la Boleta Única de Papel (BUP) regirá por primera vez para elegir diputados y senadores en todo el país. Este método, establecido por la Ley N.º 27.781, reemplaza el viejo modelo de boletas partidarias y apunta a un proceso más transparente y sencillo, según confirme la Cámara Nacional Electoral .

Qué se vota el 26 de octubre en Chubut

En estas elecciones, la provincia de Chubut tendrá la responsabilidad de seleccionar a dos diputados nacionales. El sistema nacional dispone que cada dos años se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores , con el objetivo de garantizar la actualización constante de la representación federal.

Los habitantes de Chubut mayores de 16 años, registrados en el padrón nacional, podrán definir qué fuerzas y líderes ocuparán los escaños que corresponden a la provincia en la Cámara de Diputados.

Denuncian que golpearon a un funcionario municipal en la celebración del Día de la Lealtad

Cómo será la Boleta Única de Papel de Chubut

La Boleta Única de Papel de Chubut representa un cambio decisivo en la modalidad de emisión del voto. El documento oficial, uniforme y único para todos los electores, exhibe en columnas las ocho listas de candidatos a diputados nacionales presentadas por partidos y frentes.

Cada sección está identificada por el nombre, el logo de la fuerza y ​​la nómina visible de aspirantes titulares y suplentes, lo que facilita la visualización y la comparación de opciones.

Con el apoyo de centros de jubilados, la Legislatura sancionó la ley de protección integral de los adultos mayores

El orden de aparición de las listas fue determinado por sorteo oficial: Despierta Chubut ocupa la quinta columna y La Libertad Avanza la sexta.

Cómo se vota con la BUP, paso a paso

El elector se presenta en la escuela asignada, donde la autoridad de mesa le solicita el DNI y le entrega una boleta única de papel y un bolígrafo. El votante ingresa solo al cuarto oscuro, portando la boleta y la lapicera. Dentro, debe observar las listas presentadas y marcar solo un recuadro en la columna de su preferencia para diputados nacionales, usando una cruz o tilde. La marca debe ubicarse completamente dentro del casillero asignado a la lista elegida; sobrepasar o marcar fuera del recuadro podría invalidar el voto. Tras realizar la marca, siguiendo las líneas de doblado indicadas, debe plegar la boleta para garantizar la confidencialidad. La boleta doblada se entrega a la autoridad de mesa, quien la deposita en la urna y devuelve el DNI al elector. En caso de realizar anotaciones en más de un casillero dentro de la misma categoría, el voto para ese cargo será anulado.

La Cámara Nacional Electoral destacó que este sistema busca evitar errores y resguardar la voluntad del votante mediante una mayor transparencia y control en cada etapa del proceso.

Quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Chubut

Partido Libertario: Ariana Mellao y Carlos Augusto Bottazzi.

Partido GEN: Oscar Petersen y Rosana Etcheverry.

Frente Unidos Podemos: Juan Pablo Luque y Lorena Ivana Elisaincín.

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: Santiago Vasconcelos y Emilse Saavedra.

Despierta Chubut: Ana Clara Romero y Gustavo Menna.

La Libertad Avanza: Maira Raquel Frías y Julián Francisco Ramón Moreira.

Partido Independiente del Chubut: Héctor Rafael Vargas y Karen Estefanía Ramírez.

La Fuerza del Trabajo Chubutense: Alfredo Béliz y Tatiana Alejandra Goic.

Cómo consultar el padrón electoral

Acceder al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral .

Seleccione la opción “Consultar padrón”.

Ingresar número de DNI, género y el código de verificación que solicita la plataforma.

Verificar los datos presentados por el sistema, que informarán la escuela y la mesa asignada para la votación.

El Gobierno avanza con la reforma laboral y propone que los trabajadores puedan cobrar en dólares

La implementación de la Boleta Única de Papel marca un hito en la historia electoral de Chubut y de toda la Argentina. Con este nuevo sistema, las autoridades electorales apuestan por un comicio más ordenado, ágil y transparente. Se recomienda a los electores familiarizarse con el formato de la boleta y consultar el padrón con antelación para asegurar una jornada cívica sin contratiempos.