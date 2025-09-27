Boleta Única de Papel 2025: la Cámara Electoral desmintió el mito de la tinta invisible

Faltan pocas semanas para que los argentinos acudan a las urnas y, mientras crece la expectativa, también circulan rumores que generan confusión. Entre ellos, la idea de que los votantes deberían llevar su propia lapicera para marcar la Boleta Única de Papel y evitar la llamada “tinta invisible”.

Para disipar dudas, la Cámara Nacional Electoral (CNE) difundió un video protagonizado por Manuel Mogni, coordinador de procesos electorales. En la grabación, el funcionario aclara el funcionamiento del material oficial y la seguridad del voto.

“Esta es la lapicera indeleble que vas a usar en las elecciones nacionales del 26 de octubre. Te la va a entregar el Presidente de mesa junto con la boleta única de papel (BUP). Las lapiceras vienen dentro de la caja que recibe el Presidente de mesa de la Justicia Nacional Electoral. Es importante que sepas que las lapiceras son indelebles. Esto quiere decir que la tinta no puede borrarse”, explicó Mogni.

El video de la CNE llega tras publicaciones en redes sociales que promovían el uso de lapiceras personales, en especial desde cuentas libertarias, generando preocupación sobre la validez del voto y la supuesta “tinta invisible”. La cámara electoral aclaró que no hay necesidad de llevar lapicera propia: el material oficial es suficiente y seguro.

La Boleta Única de Papel debutará en todo el país en estas elecciones, y la CNE se encargará de supervisar la entrega de las lapiceras indelebles, así como la correcta fiscalización de la votación por parte de los presidentes de mesa. Esta medida busca garantizar que el procedimiento sea transparente, seguro y confiable.

Además, el organismo apunta a que los votantes comprendan cada paso: cómo recibir la boleta, cómo marcarla y cómo depositarla correctamente en la urna. De esta manera, se evita cualquier confusión y se asegura que los votos sean válidos.

Con esta campaña informativa, la CNE busca que los ciudadanos concurran con tranquilidad al cuarto oscuro y participen sin temores. La Boleta Única de Papel funcionará como el principal sistema de votación, asegurando trazabilidad y transparencia en los resultados finales.