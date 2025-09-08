Bellorini cruzó a Luque por intentar boicotear la llegada de nuevas inversiones a Chubut

El presidente del Directorio de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, José Ignacio Bellorini, desmintió las expresiones públicas del exintendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, en cuanto a las medidas de alivio fiscal e incentivo a las inversiones que se anunciaron en el marco de la ampliación de la Zona Franca de Chubut.

El tributarista cuestionó la posición de Luque de defender la continuidad de la presión fiscal del municipio de Comodoro Rivadavia sobre las actividades que se desarrollan en la Zona Franca y valoró la decisión del intendente de Trelew, Gerardo Merino, de eximir de tributos municipales a las inversiones que se radiquen en la recientemente creada Zona Franca Norte.

“La carga tributaria sobre la inversión provoca que las empresas no inviertan o huyan”, aseveró Bellorini al reprochar la postura del candidato a diputado nacional por “intentar boicotear la llegada de nuevas inversiones a Chubut, que se traducen en desarrollo y generación de nuevos puestos de empleo”.

El titular de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior sostuvo que los defensores de “no bajar impuestos” suelen ocultar sus propias malas administraciones. “Muchas veces la presión tributaria esconde déficit fiscal; suman carga impositiva para tapar sus propias ineficiencias de gestión”.

Por otro lado, José Bellorini desmintió que el Ejecutivo provincial se inmiscuya en las autonomías municipales, y puso de ejemplo que el Concejo Deliberante de Trelew, por amplia mayoría, aprobó en el mes de junio la ordenanza N.º 13.935, que establece la eximición a los concesionarios, usuarios, mercaderías y actividades afectadas a la Zona Franca Norte del pago de tributos municipales.

También le recordó a Luque que, en materia normativa, en el año 2001 se aprobó en Chubut la Ley XXIV N.º 32 (antes Ley 4.717), por medio de la cual se estableció que no están alcanzadas por el impuesto sobre los ingresos brutos las actividades realizadas en el ámbito territorial de la Zona Franca de Comodoro Rivadavia.

“Las declaraciones de Juan Pablo Luque no solo demuestran su ignorancia en materia tributaria, sino que intentan perjudicar a los ciudadanos de Chubut, porque desalentar la llegada de inversiones significa desalentar la creación de nuevos puestos de trabajo”, concluyó.