El candidato a diputado nacional por el partido La Fuerza del Trabajo, Alfredo Béliz, aceleró su campaña por toda la provincia en recorridas que incluyeron Gobernador Costa, San Martín, Esquel, Trevelin y Comodoro Rivadavia.

En cada localidad, su objetivo consiste en explicarle a la gente su propuesta y la importancia de que el electorado se exprese con un “voto crítico” en las elecciones de octubre.

Durante la entrevista con el programa Sin Hilo, que se emite por canal 12, el dirigente subrayó la difícil situación que atraviesa el movimiento obrero frente a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional.

En esa línea, cuestionó “los ajustes que se pretenden hacer sobre los jubilados y la falta de políticas activas para reactivar la obra pública y garantizar servicios básicos”.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

Béliz aseguró: “Me siento preparado para ofrecer una alternativa sólida frente a reformas laborales, previsionales e impositivas”. A continuación, afirmó: “Chubut necesita diputados con gestión, no vedetismo político. Sólo se generan confrontaciones entre legisladores sin soluciones concretas”.

PERFIL QUE NECESITA UN DIPUTADO NACIONAL

“Para ser diputado nacional se requiere gestión y conexión con el vecino, que les falta a los representantes actuales. Tengo experiencia como paritario nacional en el Sindicato de Empleados de Comercio (S.E.C.), en el que represento a un millón de trabajadores, lo que me brinda un conocimiento directo de las problemáticas laborales a tratar en el Congreso”, señaló.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

Al ser consultado sobre cómo diferenciarse de otras opciones opositoras y del peronismo local, el candidato destacó “su recorrido constante en territorio, el contacto directo con las necesidades de jubilados, trabajadores y monotributistas para elaborar propuestas concretas que mejoren la situación laboral y social en la provincia”.

“LUQUE SÓLO APARECE EN ÉPOCAS ELECTORALES”

Sobre la fragmentación del peronismo en Chubut, consideró que no hay dos peronismos reales. En ese punto, reprochó: “Luque sólo aparece en épocas electorales, sin continuidad ni presencia en los problemas reales del día a día de la gente”.

Además, insistió en que “la campaña se proyecta para ganar un proyecto que represente a los trabajadores con propuestas claras para evitar la pérdida de derechos laborales como el aguinaldo y las vacaciones”.

Alberto Fernández sobre minería: "Logramos que en la meseta de Chubut se explote oro y plata"

En el análisis regional, el candidato criticó que la mayoría de los representantes provengan de Comodoro Rivadavia, dejando de lado al Valle y a la Cordillera, porque son sectores que necesitan “voz propia” en el Congreso.

Distinguió que esta elección, por su carácter personalista, impone la “confianza en las personas” y su gestión por encima de los partidos políticos tradicionales. “Es necesario romper el desánimo y la abstención con propuestas claras que impacten en la economía familiar y laboral”, indicó.

URGENCIAS DEL PRESENTE

En lo relativo al futuro productivo, mencionó que mientras algunos candidatos hablan de hidrógeno verde y proyectos a largo plazo, Béliz se enfocó en las urgencias del presente: empleo, vivienda, salud y paritarias justas para que las familias lleguen a fin de mes.

Confirmaron cuándo finalizan las clases y el inicio del ciclo lectivo 2020 en Chubut

Con preocupación, se refirió al ingreso elevado de monotributistas en la provincia y a la escasez de planes de empleo concretos para jóvenes que buscan su primer trabajo, y aseguró que llevará estas temáticas al Congreso con propuestas bien fundadas.

En el interior de la provincia, la realidad es cruda porque “hay jubilados que no pueden comprar medicamentos, desempleo creciente, familias que no pueden pagar alquiler ni acceder a educación o salud digna. Es un nivel de crisis que exige representación con capacidad y compromiso efectivo”, evaluó.

DIÁLOGO POLÍTICO

“Además, es importante acompañar a intendentes y dirigentes locales de todos los colores políticos para conseguir recursos nacionales que beneficien a la provincia. Las prioridades son superar las divisiones políticas y priorizar el bienestar social”, añadió.

Salió el nuevo DNU en Chubut: la circulación en Comodoro y Rada Tilly será hasta las 19 horas

Finalmente, aclaró que el tema de los fueros sindicales no está en su agenda confrontativa porque “el Sindicato de Empleados de Comercio cumple con la legalidad con la mirada puesta en la defensa de derechos laborales y sociales”, expresó.

Con optimismo, el candidato de La Fuerza del Trabajo, Alfredo Béliz, detalló que su espacio “pretende romper el escenario de tercios políticos, ser la expresión real de los trabajadores y la clase media que hoy está afectada por un modelo económico que perjudica a los sectores sociales más vulnerables”.