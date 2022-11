Baskovc y Aranibar discutieron sobre reglas electorales

El diputado sastristas Mariano García Aranibar y la justicialista Belén Baskovc adelantaron la discusión electoral que se viene en la Legislatura. Convocados por el programa Sin Hilo en Canal 12, los diputados Mariano García Aranibar (Chubut al Frente) y Belén Baskovc (PJ-Frente de Todos) fijaron postura sobre dos temas que podría abordar la Legislatura ates de fin de año, cómo la eliminación de las PASO y una posible Ley de Lemas Postura ante la derogación de las PASO.

La diputada del bloque del PJ en la Legislatura, Belén Baskovc, consideró que “la agenda de la gente pasa por otro lado porque hay otras cuestiones para analizar en la provincia como el funcionamiento del sistema educativo, salud, seguridad y los puestos laborales”.

“Como legisladores, tenemos un proyecto para tratar que propone la eliminación de las PASO y –en tal caso- que los partidos políticos decidan a sus candidatos para las elecciones generales a través de ‘internas”, recordó.

“Como Bloque no tenemos un posicionamiento porque iniciamos una ronda de reuniones dentro del partido con los legisladores e intendentes. En lo personal, soy defensora de las PASO porque consagra la participación ciudadana plena tanto de los votantes como de los candidatos. Como Bloque o partido, todavía no tomamos un posicionamiento”, aseguró.

Por su parte, el diputado de ‘Chubut al Frente’ Mariano García Araníbar evaluó que “es importante establecer las normas para los ciudadanos que van a votar el año que viene. Yo opino que hay que eliminar las PASO. Creo que llegaron tarde a este país, hubiesen sido útiles en los ’89 o los ’90 cuando había partidos más consolidados. En la actualidad –para la mayoría de los candidatos- si le sirve ir por las PASO para dirimir poder en su partido, lo puede hacer y si no le sirve, hay herramientas para ir por afuera. En las últimas elecciones, quien quiso ir por las PASO pudo ir y quien no quiso, no fue. No les veo un sentido”, afirmó.

“La mayoría de los ciudadanos con los que me rodeó están en contra de las PASO y significan una erogación grande de dinero. Por ejemplo -si Trelew y la provincia llegan a adelantar las elecciones- un ciudadano trelewense puede llegar hasta 7 veces en un ballotage nacional. Es una verdadera locura para el ciudadano y para la ciudad porque en 7 fines de semana va a estar todo paralizado”, alertó.

LEY DE LEMAS

Al respecto de la ‘Ley de Lemas’, la legisladora Baskovc aclaró que “no ingresó ningún proyecto. Es difícil hablar de un proyecto que no ingresó porque hay que ver a redacción y si respetan o no a nuestra Constitución provincial”.

“La ‘ley de Lemas’ fortalece el proyecto político. Desde el PJ, no estamos trabajando en un proyecto político unificado que requiere mucho consenso, diálogo y una ley de Lemas requiere de una mayoría especial. En caso de discutir un proyecto de estas características, hay que discutirlo no sólo en la Cámara sino que hay que abrir el juego a todos los partidos políticos para poder escuchar sus voces”, explicó.

“Si hay voluntad de presentar la ‘Ley de Lemas’, todo lo que hace al sistema electoral se debería tratar de una sola vez y hace falta tiempo. Como vamos a prorrogar las sesiones porque todavía no ingresó el presupuesto ni la tarifaria, creo que tenemos tiempo hasta fin de año para debatir y tomar la mejor decisión de cara a la gente para elegir un sistema representativo como indica la Constitución”, señaló.

A su vez García Araníbar expresó que “lo ideal es tener resueltas las reglas electorales para el 31 de diciembre. No queda mucho tiempo. “Sería importante debatir una propuesta de la ‘Ley de Lemas’ porque apunta más a los proyectos y no tanto a los personalismos”, interpretó el diputado provincial en diálogo con el programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite -en simultáneo- por canal 12 y ADNSUR.