La situación de los trabajadores bancarios en Comodoro Rivadavia atraviesa momentos de tensión y alerta. Este viernes desde las 8.15, se llevará adelante una medida de fuerza en el ingreso del Banco Santander, tras el despido de una trabajadora con apenas 9 meses de antigüedad. La protesta incluirá batucada y asamblea interna en la sucursal, aunque no impedirá el ingreso de clientes, aseguraron desde el gremio.

Jorge Uliarte, referente local de la Asociación Bancaria, explicó: “Hoy se notificó formalmente la desvinculación. En principio era solo una compañera, pero también había intenciones de despedir a un trabajador con mucha antigüedad. Ante el conflicto que se generó, el banco retrocedió y suspendió esa decisión. Mañana vamos a estar ahí desde temprano, acompañando la asamblea que los compañeros van a hacer adentro, con retención de tareas”.

Aunque la medida se centra en el Santander, Uliarte advirtió que la conflictividad no es aislada y que forma parte de un ajuste sistemático en la banca privada nacional e internacional, que se refleja en despidos recientes en distintas ciudades del país.

“En Bahía Blanca echaron cuatro trabajadores en dos días, y en Santa Cruz cerraron una sucursal del Banco Hipotecario. Los bancos vienen con políticas claras de achique. Dicen que hay gente que sobra, que tienen que optimizar costos. Pero lo cierto es que están echando a laburantes como si nada”, denunció.

El sindicalista remarcó que el conflicto no se reduce a una cuestión local, sino que hay un plan nacional de lucha en marcha, con nuevas medidas previstas para la próxima semana.

“Estamos en alerta permanente. El martes va a haber una nueva asamblea nacional. Esto recién empieza. Los bancos están tomando decisiones que vienen desde afuera, sobre todo la banca extranjera. Si no les gusta el ruido, amenazan con cerrar y que se haga cargo el Estado”, afirmó Uliarte.

En paralelo a los conflictos en el sector privado, crecieron los rumores sobre posibles cierres o fusiones de sucursales del Banco Nación, especialmente ante la avanzada de recortes que el Gobierno nacional estaría impulsando en distintas provincias.

Sin embargo, el referente de la bancaria llevó tranquilidad a los trabajadores y usuarios del banco público en Comodoro y la región: “Nosotros hemos chequeado con distintas fuentes y, por el momento, no hay ninguna intención de cerrar sucursales del Banco Nación en Chubut. Sí podría avanzarse en algunos casos con retiros voluntarios, pero el banco no se va a ir de la ciudad ni del interior de la provincia”.

Uliarte explicó que, si bien el Nación está siendo objeto de una revisión operativa a nivel nacional, la estrategia de recorte apunta principalmente a zonas donde existen muchas sucursales superpuestas, cosa que no sucede en Comodoro Rivadavia.

“En Comodoro el Nación tiene una presencia fuerte, pero no excesiva. Por eso no hay motivos reales para pensar en un cierre. No se va a repetir acá lo que pasó en otros puntos del país”, aclaró.

No obstante, advirtió que la situación requiere vigilancia permanente, porque el contexto es volátil y las decisiones muchas veces llegan de manera inconsulta. “Estamos ante un Gobierno que claramente viene a liquidar lo público. Y el sistema financiero no está exento. Por eso tenemos que estar organizados, informados y con el cuerpo en la calle cuando haga falta”, concluyó el gremialista.