El intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, dejo abierta la puerta a integrar a futuro un frente con el oficialismo que conduce Ignacio Torres, a pesar de formar parte de la conducción del PJ, y planteó que el voto de la gente fue un mensaje de fin de ciclo en 2023. En su mirada, la prioridad es trabajar para la provincia y su ciudad, más allá de los partidos políticos.

En diálogo con ADNSUR, dijo que "yo formo parte de la conducción, soy consejero provincial, y la verdad no sé si hay un armado hoy dentro del Partido Justicialista" dónde "creo que lo que debería haber es una gran autocrítica luego del fin del ciclo que se dio en el 2023 para la fuerza política del PJ, donde la gente ha decidido votar otro proyecto político".

Afirmó que "debieran las reuniones basarse en esto, más que estar hablando de candidaturas y demás" ya que "pareciera ser como que nada ha pasado y que todo continúa igual y que hay que seguir en ese tren, y creo que hay que tomar nota de lo que el electorado de la provincia del Chubut ha definido".

Reconoció que "la verdad que no he participado en las últimas reuniones que se hicieron, al menos en las que convocan a las autoridades partidarias, y creo que se están haciendo reuniones comarcales" aunque "falta la de la zona sur, pero obviamente que yo, en lo personal, lo que digo es que uno tiene que estar dispuesto a contribuir para tener un Chubut próspero".

Señaló que "para sacar a Chubut adelante no puede ser que la agenda de la política esté marcada solamente por la definición de candidaturas" y "si nos miramos un poco más allá del horizonte, pensando en cómo contribuir a que esta provincia salga adelante, sabemos que tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios, más allá de los partidos políticos, y obviamente sin prejuicios para que el Chubut esté mejor".

NO DESCARTA NADA

Respecto al lugar donde trabajará en lo político, dijo Balochi que "nuestra fuerza y nuestra energía va a estar en el contexto que a Sarmiento le dé mayor proyección, y por otro lado, sin los prejuicios de esto de decir de qué partido sos, de este, del otro, en qué lugar estás, estás con este, estás con el otro, porque en definitiva, a quien hemos transitado algunos años dentro del Partido Justicialista, ha sido, en las últimas décadas, lo más transversal que hubo, a tal punto que el PJ dio lugar a, y parió un partido que se llama Chusoto" recordó.

Por ello, sostuvo que "creo que en eso las discusiones son banales cuando se trata de decir en qué lugar estás. Hay que estar en el lugar que nos necesita el Chubut hoy".

Consultado sobre si hay chances de que integre un frente electoral con el gobernador Ignacio Torres, dijo Balochi que "por supuesto que no descarto nada, porque generacionalmente, creo que esos prejuicios y esos tipos de interpretaciones o especulaciones en qué lugar tenés que estar o dónde te conviene estar, creo que, al menos generacionalmente, muchos coincidimos que hay que contribuir para que Chubut esté mejor, más allá de las candidaturas". Y explicó el intendente de Sarmiento que en caso contrario "vamos a repetir la historia que ha llevado, en el caso del justicialismo, a perder en la última elección".

FIN DE CICLO

Respecto al PJ en Chubut, dijo que "fin de ciclo significa que la gente puso el candado, en el 2023, a un proyecto que venía con la base del justicialismo, con distintos programadores, que dijo, hasta acá llegó, y el ciclo de la gente, la diligencia política no lo puede acelerar. Esto es lo que hay que entender".

Por ello, remarcó que "lo que hay que hacer es agarrar y tener una agenda que coincida con las necesidades actuales de los vecinos de la provincia de Chubut" y aclaró "yo no hablo de personas, y creo que ese es el error. Creo que el electorado de la provincia de Chubut, al justicialismo, le puso un fin de ciclo, como lo puso a nivel nacional".

Para Balochi "creo que la discusión está en poder retomar una agenda que tenga que ver con las necesidades actuales de la población. No estar pensando en lo ideológico" sino que" los problemas de la gente, cuando se levanta y no puede pagar el gas, no puede pagar el alquiler, es transversal a todos los partidos políticos".

"Estará en cada fuerza, a ver cómo lo aborda, cómo lo interpreta, cómo lo resuelve. Ahora, los problemas son transversales a todos", insistió el jefe comunal.

Por ello, opino "creo que las discusiones a veces se tornan aburridas" y en cambio "tenemos que contribuir a que Chubut esté mejor. No hay que poner palos en la rueda y hay que contribuir a que Chubut esté mejor. Si no, lo que se muestra la política es la miseria que muchas veces hay en aquellos que no quieren contribuir a que esta provincia salga adelante".

EL CASO BOWEN

Consultado por la candidatura a diputado de su colega de Dolavon, Dante Bowen, dijo Balochi "hace mucho que no hablo con Dante. Obviamente, hemos tenido relación como intendentes dentro de lo que es la actuación del accionario político de cada uno. Hace mucho que no hablo con él. La última vez fue una charla en la apertura de sesiones, donde hubo una reunión en el bloque y manifestó él la intención de ser candidato a diputado".

Opinó "a mí me parece bien, cada uno elige el camino y uno lo que espera es que en su candidatura tenga el respaldo de todo el justicialismo, porque si no será el reflejo de la atomización que tiene ahí el papel del justicialismo".

Y lamentó que lo habitual es que "un sector que impulsa a un candidato, otro sector que impulsa a otro candidato, y la verdad es que uno lo que tiene puesto las energías es en contribuir para que Chubut esté mejor en el lugar que Chubut nos necesite. Entonces, yo no puedo abrir un juicio valor sobre su decisión".

"Lo que puedo decir es que si el conjunto del peronismo lo acompaña, bueno, tendrá el respaldo suficiente para impulsar esa candidatura. Y si no, será el reflejo de un sector del PJ que lo acompañe", concluyó Balochi.