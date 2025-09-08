Axel Kicillof: “Las urnas le explicaron a Javier Milei que no se le puede pegar a los jubilados"
Tras el contundente triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de Buenos Aires, Axel Kicillof celebró junto a la militancia, defendió su estrategia política y cuestionó al gobierno nacional. “Queda confirmado que hay otro camino”, afirmó desde el búnker en La Plata.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó el discurso en el búnker de Fuerza Patria en La Plata tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas del domingo 7 de septiembre. Con tono enérgico y acompañado por referentes del peronismo, el mandatario provincial celebró el contundente respaldo de los bonaerenses y reivindicó el camino tomado por su gestión.
“Veníamos a demostrar que había otro camino posible y a construir otra alternativa; este es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas”, expresó desde el escenario ante militantes y dirigentes que colmaron el lugar.
En su mensaje, Kicillof puso en valor la decisión política de desdoblar las elecciones legislativas del calendario nacional: “Fue una estrategia correcta”, remarcó, y además subrayó que los comicios fueron “transparentes” y de los “más limpios de la historia de la provincia”.
También tuvo palabras de reconocimiento hacia la figura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al afirmar que fue “injustamente condenada y debería estar en el escenario” del búnker. Su mención desató una ovación entre los presentes.
El gobernador no esquivó la situación política actual y apuntó directamente al presidente Javier Milei. Le pidió que tenga “el coraje y la valentía” de reunirse con él, recordando que conduce la provincia donde “vive el 40 por ciento” de la población del país. Además, advirtió que los bonaerenses “la están pasando mal” y sostuvo que desde la provincia seguirán siendo “el escudo con todos los instrumentos que protegen al pueblo”.
“Vamos a seguir trabajando con las otras provincias ante la desintegración que plantea el gobierno nacional”, añadió.
Finalmente, Kicillof cerró su discurso con una frase que resumió el clima de la jornada: “Con ese veredicto, nos comprometimos y cumplimos. Queda confirmado en Argentina que hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo”. Y concluyó con una consigna que fue coreada por los militantes: “Democracia, paz y peronismo”.