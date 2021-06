“Nosotros vemos que cada vez aparecen más candidatos, pero los trabajadores consideramos que también podemos tener candidatos propios”, dijo este lunes Jorge Ávila, titular de Petroleros Chubut, tras el cónclave sindical del último sábado. Y ahondó en definiciones que dan el tono del clima planteado al interior del PJ a partir del reclamo de los gremios: “Hoy se habla de Nacho Torres y de Julián Leunda, son buenos chicos pero uno le hacía los mandados a Macri en Chubut y el otro hoy se los hace a Fernández”, planteó.

Ávila enfatizó que desde su sector impulsan las elecciones internas como forma de dirimir las candidaturas. “De hecho estamos acostumbrados a ir a elecciones, no somos figuritas repetidas con un puesto político. Cada 4 años participamos de elecciones generales y yo en la última elección tuve 4 listas, lo cual no me pareció mal y dentro de poquito tiempo nuevamente tendremos elecciones y queremos competir", dijo en referencia a su continuidad en el cargo sindical por otros 4 años.

El paralelismo de la interna gremial fue llevado al plano político partidario: “Lo más natural sería que dejen de bautizar gente de Buenos Aires para que vaya a representar a la provincia de Chubut -insistió-. Miremos si no los últimos senadores, ¿Qué han hecho por Chubut? Nosotros creemos que estamos en condiciones de competir para elegir gente que nos puede representar de la mejor manera a la zona sur en el Congreso. Hoy habla que Nacho Torres viene de un cargo político, pero fue elegido diputado nacional porque no tenía competencia dentro del radicalismo, no es que la gente lo pide como senador. Como a este chico Leunda: son dos buenos pibes, pero uno le cumplía los mandados a Macri en Chubut y el otro le hace los mandados a Fernández”.

Apoyo a Linares, aunque con críticas por su posición minera

En ese marco, Ávila se decantó por el apoyo “a candidatos que tienen en la espalda un montó n de años dentro del partido”. Al preguntársele si ese apoyo sería a Linares o Sastre, como se dijo desde su sector días atrás, respondió: “Voy a dar un ejemplo lo que veo de la política: venimos discutiendo la minería hace 3 años y nunca los diputados de Sastre nos acompañaron, como se dijo en su momento que iban a acompañar; siempre hay dos que se dan vuelta, uno que vota y otro que no sabe qué va a hacer", dijo.

Y agregó que "Cuando uno empieza a dudar de la política, lo mejore es ir a buscar candidatos propios. En el mismo esquema encontramos a Linares, que hace 4 años apoyaba la minería y hoy no. Pero más allá de esas diferencias, creo que hay que considerar qué hicieron por el partido, el sacrificio que han puesto por el peronismo, porque si no vamos a perder el partido. Los viejos peronistas están quedando afuera, vienen los nuevos a crear un nuevo partido, pero no hubo un nuevo Perón en los últimos años. Nos vamos alejando de las fuente y eso no lo podemos permitir, vamos a combatir desde dentro del peronismo”.

En concreto, consultado si su candidato para el Senado es Carlos Linares o no, Ávila fue contundente: “Sí, yo lo apoyo personalmente y mi pensamiento gremial es apoyar al compañero Carlos Linares, por lo que ha dado al partido y lo que hizo por la ciudad. La crítica que le hago es por algo natural. Desde el ámbito gremial queremos acompañar al dirigente con historia en el partido. Tengo mis diferencias con Linares, nunca las desconocí, pero reconozco lo que él ha hecho por el peronismo”.