“Yo tuve 3.000 votos de gente que eligió a Milei y 2.000 votos de gente que apoyó a Massa, lo vimos en el corte de boletas. No voy a ir en contra de ninguno de ellos y es algo que la gente de todo el país tendrá que decidir, no me parece pedir que quienes me votaron vayan para un lado o para el otro. Cada uno decidirá lo que mejor le parezca para el país”, afirmó, ante la consulta de ADNSUR.

Ávila, que resultó electo en tercer lugar como diputado nacional en la boleta que encabezó Patricia Bullrich para la presidencia de la Nación, dijo que no le llamó la atención el alineamiento que expresó la ex candidata, junto a Mauricio Macri, con el libertario Javier Milei.

“No me pareció nada extraño, son movimientos de la política y ahora la gente tendrá que elegir lo que mejor le parezca. Es una elección de todo el país y también de Chubut y Comodoro, donde no se puede ignorar que el ganador ha sido Milei en las dos elecciones”, remarcó, en referencia a los resultados de las PASO de agosto y las generales de octubre.

"Llamamos a no votar a Milei, sin embargo desde la izquierda no podemos darle ningún tipo de apoyo político ni electoral a Massa"

En relación al paro que había lanzado el sindicato Petrolero de Neuquén por la falta de combustibles, luego dejado sin efecto, el dirigente sindical reiteró que su gremio se mantuvo el margen “y quedó a la vista el resultado de lo que fue toda esa movida, porque las naftas aparecieron con un 10 por ciento de aumento”, cuestionó.