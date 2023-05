Jorge Avila confirmó el anticipo realizado por ADNSUR el mes pasado y oficializó que será candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, tras cerrar un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que tuvo a Ignacio Torres y Ana Clara Romero como sus gestores locales.

“Ya lo he oficializado en un plenario de delegados que tuvimos ayer y ante toda la comisión directiva, he explicado por qué vamos a jugar de este lado y ahora lo estamos oficializando en todos los ámbitos”, afirmó el dirigente, en diálogo exclusivo con esta agencia.

Entre los motivos para tomar la decisión, recordó que en 2019, cuando acompañó al gobernador Mariano Arcioni en la búsqueda de su reelección, “yo fui expulsado del partido Justicialista. Pensé que me iban a dejar volver cuando acompañamos en la elección de senadores de 2021, pero no fue así y me dejaron la puerta abierta para elegir cualquier alternativa política que me permitiera seguir defendiendo a mis trabajadores, los intereses de la provincia y la pelea contra las operadoras para que no se sigan llevando las riquezas”.

Avila recordó además que hizo un reciente pacto con Claudio Vidal, secretario general del sindicato Petrolero de Santa Cruz, en busca de una reparación histórica para la cuenca San Jorge.

“Es lo que hablamos con Nacho Torres y Ana Clara, con quienes pudimos ponernos de acuerdo en estos temas y primero me llevaron a ver a Larreta y ahora nos reunimos con Patricia”, reconoció, en referencia al reciente encuentro con Bullrich, el martes último.

“No le tengo miedo a la competencia”

“Primero hay que ganar y veremos si Vidal logra ser gobernador de Santa Cruz y yo puedo acompañarlo desde acá –precisó-, pero esto hay que pelearlo “. En ese marco, recordó que el objetivo inicial era constituir el partido del dirigente santacruceño, SER (Somos Energía para la Renovación) también en Chubut, pero no se pudo lograr porque no dieron los tiempos, ante el adelantamiento de elecciones en Chubut.

Ante la consulta de si dentro de Juntos por el Cambio podría enfrentar una interna para la candidatura a la diputación nacional, ante el eventual caso de que el radicalismo decida presentar un precandidato propio dentro de esa alianza, respondió.

“No creo que salga nadie más, porque esto fue un pacto que se hizo con los dos dirigentes (Larreta y Bullrich) a nivel nacional, así que no creo que tenga que aparecer nadie. De todas maneras yo no le tengo miedo a la competencia, me gusta competir y para eso están las elecciones”, afirmó.

El anuncio se concretará en un acto de lanzamiento el próximo miércoles 24 de mayo: “Van a venir los candidatos, por supuesto”, señaló, en referencia a Torres y Romero, mientras que “luego voy a ir a las bases, a cada lugar de trabajo, a buscar el apoyo de los afiliados”.

“Yo el paso lo di porque nunca me abrieron las puertas –expresó-, el primero que se enteró que me iba fue el compañero Lludgar, el segundo Arcioni y el tercero, Luque. A los 3 les avisé que tenía esta posibilidad, pero creyeron que iba a seguir acompañando, pero se abrió esta mesa de trabajo con un plan concreto y por eso nos fuimos”.

Consideró, sin embargo, que si le hubieran ofrecido la candidatura a diputado nacional dentro del PJ se hubiera quedado adentro: “Supongo que sí -respondió- pero se tendría que discutir lo que yo quiero discutir. Hay gente que promete un montón de cosas y después no las puede realizar”.

“Vamos a pedir que nos dejen exportar lo mismo que Vaca Muerta”

Avila planteó que sus principales objetivos a impulsar desde una banca en el Congreso se vinculan a que se le permita a la cuenca San Jorge experimentar la misma proporción que Vaca Muerta, además de una reparación histórica para la región.

“Si puedo exportar, puedo lograr que vengan más equipos de perforación y obligo a las operadoras a que decidan si se quedan o se van, pero si nos permiten exportar el 100% no tienen la excusa de que con el 40% no les alcanza. Es el primer plan que tenemos para reactivar la cuenca”.

En igual sentido, habló de la búsqueda de una reparación histórica para la cuenca San Jorge. “Estamos planteando una compensación por los 100 años de explotación que tenemos, porque antes no se le pagaba nada a la provincia, hasta los años 80 lo único que había era una administración de YPF, pero cuánto petróleo se llevaron? Nunca hubo una reparación ni para los trabajadores, ni para la provincia”.

“Llevo el peronismo en la sangre”

Finalmente, concluyó que “los cambios se discuten, podrán gustar o no, pero estamos en una propuesta con la que creemos que podemos llegar a la gente y demostrar que queremos cambios, que están dando la oportunidad de que haya gente distinta y no como una herencia familiar, donde te vas vos y quedo yo, pero nunca se cambia a nadie”.

Ante la consulta de si dejó de ser peronista, respondió: “No, nunca voy a dejar de ser peronista, me podrán echar del partido pero nunca dejé de ser. Somos el único sindicato que da el 100% de los medicamentos a sus trabajadores, entendemos que es la mejor manera de ayudar y lo hacemos poniendo el hombro, por eso vamos a realizar el ‘Día del Niño’, con un enorme sacrificio, es peronismo puro y no lo va a cambiar nadie, porque se lleva en la sangre”.