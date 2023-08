El candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, Jorge “Loma” Ávila expresó “todo esto hace que trabajemos el doble en las elecciones que se vienen para dar vuelta esos votos con el actual gobernador electo y con Patricia Bullrich”.

“Habrá que salir a buscar esa señal que necesitamos que hoy nos dio la gente. Tenemos que salir a reconstruir la Política. Nosotros venimos llegando para ya somos parte de la Política. Tenemos que preocuparnos para ver cómo empezamos a cambiar la historia para las futuras elecciones en Comodoro Rivadavia y generar un cambio alternativo para poder darle un mejor bienestar a los trabajadores, al Industria y el petróleo en Chubut. Eso lo vamos a lograr en un trabajo en conjunto”, aseguró.

“Hubo un voto bronca por parte de la gente que está enojada porque entiende que la Política no pudo cubrir las necesidades básicas de la gente", reconoció.

“Cuando uno mira al dólar pisando los $ 600 o $ 700, la inflación o adonde puede terminar el precio de la nafta – por supuesto- que la gente se asusta. No hay una alternativa viable que diga cómo vamos a salir como país”, agregó.

“No me sorprendió la elección de Milei pero no esperaba que lo haga por esa cantidad de puntos. Sentía que había una presencia que iba a ser fuerte y que iba a pesar. No presentí que fueran esos números. Milei me sorprendió muy bien”, admitió en diálogo con Radio 3.

“Todo esto tiene que ver con la situación que atravesamos todos. Te querés ir de viaje y no se encuentran dólares, plata ni nada. Entonces, ya se empezó a golpear cada vez más a los que menos tienen. El grueso de la gente que vamos a ir a buscar está en los barrios y en los suburbios de Comodoro Rivadavia. Uno tiene que hacerse cargo de eso. Parte del fracaso político, somos parte quienes estamos haciendo política todos los días”, consideró.

“Esta situación se revierte trabajando con nuestro gobernador y con Patricia Bullrich en los problemas cotidianos. Le vamos a hacer ver a la gente que nosotros vamos a ocuparnos de los problemas de verdad”, señaló.

“Tenemos que recuperar el caudal de votos que tuvimos para la intendencia y la gobernación para salir de este problema global. Tenemos que ver cómo carajo vamos a encontrar un camino que nos lleve a salir de este problema”, concluyó ‘Loma’ Ávila en una rueda de prensa en Comodoro Rivadavia.